Парламентские выборы: в Витебской области 75% кандидатов в депутаты готовы к теледебатам

Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам в парламент в самом разгаре. На телевидении стартовали выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей. Идет подготовка и теледебатов. В Витебской области к такой форме общения готовы 75% претендентов на место в парламенте. Здесь же в усиленном режиме работают избирательные комиссии, печатаются листовки и приглашения на выборы.

Молодежь агрогородка Октябрьский, что под Витебском, агитирует местных жителей. Парни и девушки приглашают всех на выборы 11 сентября. Прохожие обещают прийти и отдать свой голос за самого достойного кандидата.

Иван Шарай, ветеран Великой Отечественной войны, житель агрогородка Октябрьский:

Чтобы выполнял всегда свои обязанности. Чтобы он был действительно слуга народа.

Людмила Кваченок, житель агрогородка Октябрьский:

Надежным, честным, выбранным от души всем народом. Должен помогать нам жить лучше и решать наши проблемы.

Василий Козлов, житель агрогородка Октябрьский:

Должен быть из народа, близок к народу. Чтобы он понимал регион, в котором он живет.

Жаркая предвыборная пора и в областном центре. Витебский-Чкаловский избирательный округ – самый крупный в городе. Здесь на 70 тысяч голосующих – 7 кандидатов.

Марина Новицкая, председатель окружной избирательной комиссии Витебского-Чкаловского избирательного округа № 18:

Сейчас избирательная кампания вступила в самый интересный период. Это агитация избирателей. Наши кандидаты выступили на телевидении. Предстоит еще выступление на радио. Но, наверное, самый интересный момент – это теледебаты.

Принять участие в теледебатах на севере страны изъявили желание почти полсотни из 65 кандидатов. Но увидеть их можно будет не только по телевизору. Уже завтра в Витебской типографии начнут печатать общие плакаты: с фотографиями и биографиями возможных народных избранников.

Ольга Рябушко, инженер-технолог производственного отдела Витебской типографии:

Все хотят, чтобы это было побыстрее сделано и отдано нашим избирателям. Но трудно сказать, потому что у всех количество разное.

Не меньше двух тонн бумаги и двух суток бесперебойной работы ушло на печать бланков-уведомлений о проведении выборов. Совсем скоро больше 800 тысяч приглашений избиратели Витебщины найдут в своих почтовых ящиках.

Бланки-уведомления «летят» в самые удаленные уголки региона. Претенденты на депутатский портфель уже активно включились в предвыборную гонку. Все чаще на улицах Витебска или в коллективах можно встретить уполномоченных и самих кандидатов. Из 65 человек от северного региона в парламент предстоит выбрать 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.