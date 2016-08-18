Прямой эфир

Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет 18 августа в Минске

18 августа 2016 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества с Поднебесной. Беларусь с визитом посещает член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Мэн Цзяньчжу. 18 августа состоится совместное заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Развитие отношений с этой страной – одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Стороны регулярно обмениваются визитами на разных уровнях. Идет активный межпарламентский диалог. Динамично развиваются политические и торгово-экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентские выборы в Беларуси: портрет Автозаводского избирательного округа
17 августа 2016 17:40

Парламентские выборы в Беларуси: портрет Автозаводского избирательного округа

Претенденты на место в парламенте продолжают агитацию, международные наблюдатели следят за ходом кампании
17 августа 2016 17:14

Претенденты на место в парламенте продолжают агитацию, международные наблюдатели следят за ходом кампании

Члены миссии ОБСЕ встретились с Андреем Шорцем 17 августа
17 августа 2016 15:10

Члены миссии ОБСЕ встретились с Андреем Шорцем 17 августа