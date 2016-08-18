Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет 18 августа в Минске

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества с Поднебесной. Беларусь с визитом посещает член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Мэн Цзяньчжу. 18 августа состоится совместное заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Развитие отношений с этой страной – одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Стороны регулярно обмениваются визитами на разных уровнях. Идет активный межпарламентский диалог. Динамично развиваются политические и торгово-экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.