Александр Лукашенко провел переговоры с Мэн Цзяньчжу

Новости Беларуси. Главным двигателем торговых отношений Беларуси и Китая должно стать технологическое и инвестиционное сотрудничество. Особые надежды стороны возлагают и на региональные связи. Об этом сегодня говорили на встрече Александра Лукашенко с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии этой организации Мэн Цзяньчжу. Сегодня страны объединяют общие принципы внутренней и внешней политики. Особый импульс двусторонним отношениям придают и регулярные встречи глав государств. В конце сентября Александр Лукашенко планирует посетить Китай с государственным визитом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша страна готовится сейчас принять саммит большой двадцатки. Беларусь и весь мир внимательно наблюдают за ростом международного авторитета Китайской Народной Республики. Уверен, Китай предложит на этом форуме свой взгляд на решение проблем в мировой экономике и политике. Я прошу вас, передайте, пожалуйста, уважаемый господин Мэн Цзяньчжу, моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину пожелания успехов в проведении Ханчжоуского саммита. Я, естественно, жду нашей встречи с ним, личной встречи, традиционного доверительного обмена мнениями в ходе моего государственного визита, планируемого на конец сентября. Проведенный в мае прошлого года Белорусско-китайский бизнес-форум придал новый импульс налаживанию межрегиональных связей. Со стороны китайских регионов всё больше проявляется практический интерес к тесному сотрудничеству. Недавний запуск белорусского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным, оно должно стать главным двигателем двустороннего взаимодействия. Я нисколько не сомневаюсь, что второе заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству будет результативным и позволит определить конкретные направления дальнейшего эффективного развития наших отношений. Я искренне благодарю вас, уважаемый господин Мэн Цзяньчжу, за пристальное внимание к вопросам укрепления белорусско-китайской дружбы и партнерства. Думаю, что на этом пути у нас всё получится.

Мэн Цзяньчжу, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК:

Мы надеемся на эффективную работу в Беларуси, на то, что внесем свой вклад в развитие традиционно дружественных двусторонних отношений. Белорусско-китайское сотрудничество развивается еще интенсивнее благодаря таким искренним отношениям лидеров государств. Предстоящую в сентябре встречу мы рассматриваем как крайне важное событие в отношениях двух стран. Беларусь и Китай помимо прочего традиционно поддерживают друг друга и на международных мероприятиях.

Рабочий визит столь внушительной делегации КНР станет одним из подготовительных этапов к государственному визиту Александра Лукашенко в Пекин. Сегодня в Минске пройдет заседание Межправительственного комитета по сотрудничеству. Стороны встречаются достаточно часто. Буквально на днях в Нанкине состоялось второе заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также восьмое заседание рабочей группы по вопросам строительства индустриального парка. Взаимный экономический интерес служит прочным фундаментом двусторонних отношений. На 19 августа 2016 года зарегистрировано 8 резидентов белорусско-китайского индустриального парка, подписано более 30 соглашений о намерениях вхождения в него. Товарооборот Беларуси и материкового Китая достиг 3 миллиардов 181 миллиона долларов. Кроме того, Беларусь имеет возможность пользоваться китайскими кредитами, постоянно растет и объем прямых инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.