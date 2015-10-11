Александр Лукашенко: Слушайте, ну хватит этих войн, мы же родные братья. Что мы делим - русские, белорусы, украинцы?

Общение Президента с журналистами превратилось в настоящую пресс-конференцию. Каждый мог задать интересующий вопрос. Александр Лукашенко отвечал искренне, не обходя ни одного острого угла.

Всего на избирательный участок приехало около восьмидесяти представителей СМИ. В том числе зарубежных. В ответ на вопрос журналиста из Украины глава государства заверил, что Беларусь никогда не станет площадкой агрессии в адрес любого государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня трудно, сложно. Даже Петр Порошенко вчера или позавчера признал, что этот мира в Донбассе, который был выстроен и прописан здесь, в Беларуси, стал перемирием. То есть даже Президент Украины, который выступал радикально (я не осуждаю его за это: он Президент – ему виднее), он уже заговорил о том, что наступило перемирие. Значит, скоро будет мир. Я в этом убежден. И у вас вообще отпадет этот вопрос, будет ли Беларусь каким-то агрессором или пособником агрессора. Это касается не только Украины. Подчеркиваю: это касается всех. Но, не дай Бог, кому-то захочется бряцать у наших границ оружием. Давайте жить мирно. Слушайте, ну хватит этих войн, мы же родные братья. Что мы делим, русские, белорусы, украинцы? Делить-то нечего. Пора уже жить мирно, никому не мешая и не влезая во внутренние дела того или иного государства. Я спокойно к тому отношусь, что Украина хочет попробовать евросоюзовского хлеба. Пожалуйста! Я вашим руководителям об этом говорил. Но попробовав этого хлеба, вы должны иметь в виду, что за последствия вам придется нести ответственность. Я намекаю на то, сможете ли вы конкурировать в Европейском союзе! Вы выбрали совой путь – мы его уважаем. Мы будем приспосабливаться к тому, какую политику вы исповедуете и какой курс будете преследовать. Мы приспособимся. Мы ни в коем случае ни критиковать вас не будем, если это не касается нас, ни противодействовать этому никогда, потому что мы родные. Я так понимаю, может, вы – по-другому.