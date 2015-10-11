ЦИК Беларуси: На 14.00 проголосовали 65% избирателей. Мы уже получаем информацию о победителях

За тем, как идет голосование, пристально следят журналисты по всей стране. Сразу две мобильные студии СТВ работают сегодня. Одна из них – в Центризбиркоме. На вопросы корреспондента СТВ ответил секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик.

Насколько активно белорусы идут голосовать сейчас?

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Хотел бы отметь, что, действительно, эти выборы отличаются особой активностью избирателей. По состоянии на 14 часов по республике в целом проголосовало 65% избирателей. Это очень высокая цифра. И мы уже даже получаем информацию о голосовании в санаториях и больницах. Это участки, которые имеют право подводить итоги сразу после того, как проголосовали все избиратели, внесенные в список. И мы получаем уже не только информацию о проценте проголосовавших, но и о победителях, то есть о результатах голосования по каждой кандидатуре. То есть сегодня мы уже знаем по некоторым регионам, кто занял при голосовании в санаторных и больничных участках первое место, второе, третье и четвертое. Но эту информацию мы озвучим только после закрытия избирательных участков. Человек – это существо такое коллективистское. И многие поступают как все или как большинство. И чтобы не оказывать такого агитационного воздействия на тех граждан, которые еще придут голосовать, эта информация, как и информация о результатах экзит-поллов, будет озвучена только после 20.00.

Явка традиционно выше в регионах, чем в Минске. На ваш взгляд, как можно прокомментировать такую тенденцию?

Николай Лозовик:

А это всегда так. Дело в том, что в крупных городах, как правило, более высокий процент аполитичного и слишком политизированного населения. Аполитичные граждане считают, что вопросы выборов решатся и без них. И вот именно на них направлена агитация «Голосуй или проиграешь!» «Твой голос важен!» Таких людей нужно приглашать, порой уговаривать. А слишком политизированные, или излишне политизированные граждане, есть такие у нас, которые считают, что на выборы вообще ходить не надо. И сами нет ходят на эти выборы, и других призывают не ходить. Но, правда, есть и другая категория политизированных граждан. Это те, которые считают, что они не могут быть в стороне от любого политического мероприятия, активно участвуют сами и призывают других. Естественно, эти нам помогают, а вот те, которые говорят о том, что на выборы ходить не надо и сами не ходят, причем они убеждены в этом, переубеждать их бесполезно, они как раз и снижают явку избирателей в крупных городах.