Явка избирателей в белорусском посольстве в Москве 11 октября превысила 50%

Новости России. Голосуют 11 октября и белорусы за рубежом. Для граждан нашей республики, которые проживают за ее пределами, открыто 49 участков в 37 странах мира. Отдать голос в пользу одного из кандидатов на пост Президента можно в диппредставительствах Беларуси.

Больше всего участков в России. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Калининграде. В списки для голосования здесь внесены несколько тысяч человек. Большинство из них проголосуют в белорусском посольстве в Москве. Явка избирателей на этом участке в российской столице превысила 50%.

Избиратели:

Я здесь работаю, проживаю и пришел, как и все граждане Республики Беларусь, проголосовать за стабильную, чистую и процветающую Беларусь.

Я здесь живу, работаю. На данный момент нахожусь здесь, поэтому это мой осознанный выбор – приехать и оставить свой голос. Я ожидаю дальнейшего развития нашей страны. Я думаю, что для этого есть большие предпосылки. Хочу, чтобы была свобода, мир.