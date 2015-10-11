Александр Лукашенко о размещении в стране российской авиабазы: Самолеты не охладят натовские головы. В отличие от ракет

Беларусь связывают стратегические договоренности о партнерстве в военной сфере. В рамках ОДКБ, и, конечно, союзного государства. Здесь у Беларуси особая роль: географическое положение обязывает всегда держать порох сухим. В различных СМИ сейчас можно найти много противоречивой информации по поводу размещения в стране российской авиабазы. Александр Лукашенко высказал свою точку зрения.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, нам не надо никаких баз. Поймите одну простую вещь: я тут ни перед кем не заигрываю и на злобу дня не высказываюсь. Во-первых, мы с Россией не только строим Союзное государство, но мы сейчас в ОДКБ – это военно-политический союз. Так, как вы в НАТО. В рамках ОДКБ у нас разделены зоны ответственности. Мы находимся на западе, в непосредственном соприкосновении со структурами Североатлантического альянса. Исходя из этого, мы не хотим воевать, мы всегда об этом говорим, но порох держим сухим. Исходя из этого, так как вы впереди идете в этом процессе, так и мы выстраиваем некую адекватную политику, военно-политическую. Мы в связи с этим в рамках ОДКБ и Союзного государства заключили с Россией соглашение и массу в развитие этого соглашения договоров по обеспечению наших экономической, политической и военно-политической стабильности. Я вам просто напоминаю, это же не секрет.

Мы здесь, на западном направлении, вместе с Российской Федерацией создали соответствующую военную группировку. Ее основу составляет белорусская армия. 70 тысяч штыков на сегодняшний день. Она постоянно совершенствуется, модернизируется. Мы смотрим на конфликт в Украине, Сирии, раньше в Ираке, других местах, смотрим, какими методами сегодня ведутся эти войны или горячие конфликты. И делаем соответствующие выводы, приспосабливая наши Вооруженные Силы к этим конфликтам. Так вот, из этого запомните одно: у нас с Россией договор по созданию на западном направлении (наша зона ответственности, прежде всего) группировки. Я, конечно, не могу вам в подробностях все рассказать, где какая часть расположена и так далее, хотя это тоже не большой секрет. Суть состоит в том, что если, не дай Бог, на западе возникнет конфликт, белорусская армия решает проблему конфликта, прежде всего, своими Вооруженными Силами. Буквально в течение нескольких дней Россия своими Вооруженными Силами нас поддерживает. Таким образом, упаси нас Господь и латышей тоже, нам в это время воевать. Я воевать не хочу, но, не дай Бог, если придется, дело не в базах, дело в том, что мы насмерть, как это когда-то было, будем с россиянами, с русскими людьми и всеми теми, кто хочет нас поддержать, стоять здесь насмерть, в Беларуси. Скажите, для того, чтобы сейчас обеспечить вот эти условия, нам нужна какая-то база, особенно военно-воздушных сил? Если бы они в Пскове, Смоленске базировались, так что, разница большая? Нет. Нам не это сегодня надо. Нам надо (если уже надо, хотя мы в основном горячую проблему решили) противовоздушная оборона – вот что главное для Беларуси. У нас было два направления слабо прикрытых – брестское и под Минском. Я перед россиянами поставил вопрос, военными и нашими военными сначала: нам надо закрывать это направление. Времена были не такие плохие в России, но денег не нашлось. Я тогда попросил: у вас в резерве есть С-300, которые вы сняли с вооружения, заменив С-400, отдайте их нам. – Нет, просто не можем. Мы купили их. И наши ребята их модернизировали полностью, и мы все направления закрыли. Но если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез» – это тоже уже не секрет. В районе 200 км дальность действия. Это не против Латвии, не волнуйтесь. Эти ракеты Латвию перелетят и в Балтийском море цели могут поражать. Ни в коем случае не против Латвии. Мы вынуждены были это сделать. Мы сделали это без России. Хотя я тоже просил Российскую Федерацию: вы нам помогите, чтобы у нас были свои системы.

Сегодня мы работаем над другими системами, которые сегодня сделают невозможными войну против Беларуси. Самолеты, даже если это будет полк, не охладят натовские головы. А ракеты – да. Поэтому ПВО и ракетные системы, мощные, ударные, которые будут использованы для обороны Беларуси и России, потому что это наша зона ответственности. Вы должны знать, что если вы нам скажете, что вы захотите воевать со своей территории с Россией, вы нам скажете: вы, мол, белорусы, ни при чем, мы будем с ними воевать, – даже нам не говорите, мы сразу же начнем против вас войну. У нас соглашение, договор с Россией. Мы будем защищать здесь, в Беларуси, ни в Украине, ни в Сирии, ни где-то там на юге, а здесь мы обязаны защищать российскую землю. Через несколько дней нас будут подкреплять и самолеты, и крылатые ракеты, и прочее с российской стороны. Я вам достаточно прозрачно об этом рассказал. Сегодня, если Россия согласится передать нам полк самолетов – 24, завтра там будут самые лучшие пилоты белорусских Вооруженных Сил.