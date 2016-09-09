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Парламентские выборы в Беларуси: ЦИК приглашает избирателей на участки с помощью СМС

09 сентября 2016 10:13
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Новости Беларуси. Почти 17% избирателей приняли участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. ЦИК озвучил результаты трех дней досрочного голосования.

Итак, по итогам трех дней голосования лидер по посещаемости участков Гомельская область. Там бюллетени в урны опустили более 19: избирателей. Активны жители Могилевщины и Витебщины. В регионах проголосовали более 18% электората. Практически не отстают и минчане.

Голосуют граждане Беларуси и за рубежом. За пределами республики открыты 47 участков. Их уже посетили более 15% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки для досрочного голосования открыты по всей стране с 10 до 14 часов и с 16 до 19 по 10 сентября включительно. Основной день выборов – 11 сентября.

Отдать гражданский долг избирателей призывают через громкоговорители на центральных улицах крупнейших городов страны. А 9 сентября абонентам мобильной связи стали приходить СМС-сообщения от Центризбиркома с приглашением на выборы.

# Выборы-2019

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