Парламентские выборы: 9 сентября проголосовала призер Олимпиады-2016 Мария Мамошук

Новости Беларуси. На избирательный участок 9 сентября пришла и самая сильная гомельчанка. Серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук призналась, что отдала свой голос за самого честного из кандидатов.

Воспользоваться возможностью досрочного голосования девушка решила, потому что рано утром в воскресенье ее ждет самолет на один из морских курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Мамошук, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Я просто в воскресенье уезжаю отдыхать. Отработала четыре года, отборолась. И хотелось бы немножко прийти в себя после Олимпиады и отдохнуть. Хорошо, что есть возможность досрочного голосования. Потому что по всяким другим обстоятельствам у людей, может, не получается именно в день выборов голосовать. И это супер, что можно прийти и так досрочно проголосовать.