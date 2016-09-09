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Парламентские выборы: 9 сентября проголосовала призер Олимпиады-2016 Мария Мамошук

09 сентября 2016 13:27
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Новости Беларуси. На избирательный участок 9 сентября пришла и самая сильная гомельчанка. Серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук призналась, что отдала свой голос за самого честного из кандидатов.

Воспользоваться возможностью досрочного голосования девушка решила, потому что рано утром в воскресенье ее ждет самолет на один из морских курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Мамошук, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:
Я просто в воскресенье уезжаю отдыхать. Отработала четыре года, отборолась. И хотелось бы немножко прийти в себя после Олимпиады и отдохнуть. Хорошо, что есть возможность досрочного голосования. Потому что по всяким другим обстоятельствам у людей, может, не получается именно в день выборов голосовать. И это супер, что можно прийти и так досрочно проголосовать.

# Выборы-2019 # Мария Мамошук

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