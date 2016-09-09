Парламентские выборы: голоса за кандидатов отдали почти 17% избирателей из включенных в списки

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Голоса за своих кандидатов уже отдали почти 17% избирателей из включенных в списки.

Итак, по итогам трех дней голосования лидер по посещаемости участков Гомельская область. Там бюллетени в урны опустили более 19% избирателей. Активны жители Могилевщины и Витебщины. В регионах проголосовали более 18% электората. Практически не отстают и минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области открыто 777 участков. Большинство – в сельской местности. Особенности северного региона в том, что здесь много мелких населенных пунктов. Так, один из участков объединяет жителей сразу 14 деревень Россонского района, а это 651 избиратель.

Виктор Мельников, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 77 Полоцкого сельского избирательного округа № 28:

Ожидается Дворище (большая деревня) в основном в воскресенье. А остальные, по большому счету, стараются проголосовать пораньше. И довольно большое для нашего участка – это голосование на дому. На данный момент – почти 200 человек. Это люди пожилые, которые просят, чтобы к ним приехала машина в день голосования.

Голосуют граждане Беларуси и за рубежом. За пределами республики открыты 47 участков. Их уже посетили более 15% избирателей.

Большой интерес к избирательной кампании в Беларуси проявляют зарубежные наблюдатели. В МИД нашей страны сообщили, что в Минск уже приехали практически все из аккредитованных экспертов.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У агульнай колькасці акрэдытаваны 823 міжнародныя назіральнікі. Беларускі бок, Міністэрства замежных спраў у прыватнасці, аказвае ўсялякае садзейнічанне міжнародным назіральнікам і разлічвае на іх аб’ектыўную ацэнку маючых адбыцца выбараў.