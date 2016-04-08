Лилия Ананич: Формирование информационного пространства невозможно без качественной работы национальной журналистики

Новости Беларуси. Ориентированность на практику, развитие системы последипломного образования, переподготовки кадров и укомплектованность региональных СМИ. Все эти вопросы обсуждали 8 апреля в Минске представители Министерств информации и образования.

Уже более 70 лет кадры для печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ готовит Институт журналистики БГУ. За это время отсюда вышло около 7 тысяч дипломированных специалистов. Сейчас на 10 кафедрах обучается полторы тысячи студентов. При их подготовке упор делается на специализацию будущих работников телевидения, радио и печати.

Решено, что магистратура в области журналистики будет только в тех университетах, где смогут готовить профессиональных журналистов в своей тематической области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Актуально посмотреть, какие специальности должны появиться на журфаке, каким образом более эффективно организовать практику студентов в средствах массовой информации. И самое главное, что формирование информационного пространства невозможно без качественной работы национальной журналистики.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Сейчас очень важно готовить профессионалов для каждой области, для целевой аудитории, чтобы журналист знал и экономику, знал и сферу образования, здравоохранения и так далее. Поэтому мы нацеливаем, чтобы на старших курсах, особенно в магистратуре, была такая целевая подготовка.