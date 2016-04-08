Александр Лукашенко: В спорте не должно быть столько политики, сколько сегодня

Новости Беларуси. В спорте не должно быть столько политики, сколько сегодня. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ.

Белорусский лидер высказался категорически против всяких закрытых вопросов в спорте, в том числе допинга.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь со 2017 года готова принимать любые международные соревнования, в том числе и по легкой атлетике. В свою очередь со стороны европейских коллег прозвучала идея провести в Минске легкоатлетические соревнования между США и Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы специально модернизируем наш национальный стадион, центральный стадион, именно под легкую атлетику, а не под футбол. Да, там можно будет играть в футбол, в том комплексе, но это будет легкоатлетический стадион, созданный по последнему слову техники, с запасным полем тренировочным, со всеми атрибутами для работы спортсмена. Вы можете быть уверены, что мы готовы принять любое соревнование, но прежде всего легкоатлетическое. И мы, больше скажу, готовы и благодарны были бы вам, если бы такие соревнования у нас прошли. А если бы еще в день открытия нашего стадиона состоялся легкоатлетический матч между Штатами и Европой, это был бы вообще хороший подарок для Беларуси.

Надо отметить, что Себастьян Коэ в прошлом -- спортивная знаменитость, двукратный олимпийский чемпион, а еще политический деятель. Сегодня зарубежный гость отметил, что его организация будет всячески способствовать нашей стране в проведении легкоатлетических соревнований. Например, это касается чемпионата Европы 2019 года. Окончательное решение здесь будет принимать Европейская легкоатлетическая ассоциация, глава которой тоже сегодня присутствовал в Минске.

Свен Арне Хансен, глава Европейской легкоатлетической ассоциации:

В октябре-сентябре 2019 года в Европе состоится большое событие - международные соревнования по легкой атлетике. Моя идея заключалась в том, почему мы не можем приехать в Минск? Конечно, мне нужно получить согласие у Америки и Европы. Но очень обнадеживает тот факт, что ваш Президент поддержал эту идею, и, как только я ее согласую с американскими и европейскими партнёрами, я вернусь в Беларусь, чтобы продолжить переговоры.