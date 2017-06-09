Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской организации сотрудничества. Еще утром глава государства прибыл во Дворец Независимости для участия в саммите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После совместного фотографирования началось заседание Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе.

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества – одно из самых влиятельных содружеств, которое занимает более 60% территории Евразии. Оно объединяет 18 стран: 6 участниц и по столько же наблюдателей и партнеров по диалогу.

В своем выступлении на саммите глава белорусского государства сделал акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления экономического измерения в деятельности объединения. Александр Лукашенко подчеркнет, что Шанхайская организация стремительно превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Подтверждает это и присоединение к ней крупных международных игроков – Индии и Пакистана.