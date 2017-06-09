Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской организации сотрудничества. Еще утром глава государства прибыл во Дворец Независимости для участия в саммите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После совместного фотографирования началось заседание Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе.
Сегодня Шанхайская организация сотрудничества – одно из самых влиятельных содружеств, которое занимает более 60% территории Евразии. Оно объединяет 18 стран: 6 участниц и по столько же наблюдателей и партнеров по диалогу.
В своем выступлении на саммите глава белорусского государства сделал акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления экономического измерения в деятельности объединения. Александр Лукашенко подчеркнет, что Шанхайская организация стремительно превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Подтверждает это и присоединение к ней крупных международных игроков – Индии и Пакистана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил нас в правоте сделанного выбора. Я естественно здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность. Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства – Индия и Пакистан – становятся ее полноправными членами. Это не просто важнейший результат, это мужественный и ответственный шаг нашей организации. Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. Уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат.
Нынешний саммит уже называют историческим. Тем более такие масштабные форумы – еще и хорошая возможность пообщаться в кулуарах. Так, Александр Лукашенко провел переговоры с зарубежными лидерами. Состоялись встречи с руководителями России, КНР, Афганистана, Таджикистана, премьер-министрами Индии и Пакистана. Ранее Александр Лукашенко встретился с Генеральным секретарем ООН.