Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Великобритании

Новости Великобритании. Великобритания подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Ни у одной из партий нет большинства в Палате общин. Необходимый для этого минимум – 326 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже правящие консерваторы получают лишь чуть более 300. Их главные соперники лейбористы — около 270. Так что страну, по всей видимости, ждет так называемый подвешенный парламент. Это означает, что партиям необходимо будет формировать коалицию. И весь вопрос — кто с кем объединится?

Стоит отметить, что явка на выборах составила почти 70% – и это максимальный показатель за последние 20 лет. Британцы решили активно подойти к выборам, так как страну ждут глобальные перемены. Основная из них – выход из Евросоюза.

Премьер-министр Тереза Мэй инициировала досрочные выборы как раз для того, чтобы накануне предстоящих переговоров с Брюсселем страна сплотилась на политическом фронте.