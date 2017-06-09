В Японии императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

Новости Японии. В Японии впервые за 200 лет приняли закон о возможности прижизненного отречения императора из-за его преклонного возраста. Верхняя палата парламента выразила в этом единодушие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

83-летний Акихито сможет передать Хризантемовый трон своему старшему сыну Нарухито. Скорее всего это произойдет в декабре 2018. После отречения Акихито сохранит государственное обеспечение и прочие привилегии, официально к нему будут обращаться «Ваше Величество».