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В Японии императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

09 июня 2017 08:05
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Новости Японии. В Японии впервые за 200 лет приняли закон о возможности прижизненного отречения императора из-за его преклонного возраста. Верхняя палата парламента выразила в этом единодушие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

83-летний Акихито сможет передать Хризантемовый трон своему старшему сыну Нарухито. Скорее всего это произойдет в декабре 2018. После отречения Акихито сохранит государственное обеспечение и прочие привилегии, официально к нему будут обращаться «Ваше Величество».

# Япония

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