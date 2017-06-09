Экономика, туризм, медицина, образование: парламентарии Беларуси и Израиля обсудили взаимное сотрудничество

Новости Беларуси. Дорожной карте сотрудничества Беларуси и Израиля нужна доработка. К такому мнению сегодня пришли в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь состоялась встреча парламентариев двух стран. Рассмотрен ряд вопросов о взаимном сотрудничестве в сфере экономики, туризма, медицины и образования. Главное на повестке дня сегодняшнего – увеличение товарооборота.

Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

К сожалению, товарооборот, который у нас сложился, не устраивает ни одну, ни другую страну – порядка 100 миллионов долларов. Я полагаю, что у нас есть очень большие перспективы, и думаю, что те направления, которые мы сегодня обсуждали, позволят нам в дальнейшем осуществить целый ряд проектов, которые выведут нас на очень хорошие результаты нашего торгово-экономического сотрудничества.