Александр Лукашенко: Сбалансировать ситуацию в Украине без США невозможно

Новости Беларуси. О позиции нашей страны по военным вопросам и не только белорусский лидер 30 марта говорил с заместителем помощника министра обороны США. Тем для разговора достаточно. Взять хотя бы непростую ситуацию в Европе и за ее пределами. В частности, конфликт в Украине.

«Беларусь – США: новый этап сотрудничества». Именно так во всех СМИ скажут об этом визите. В белорусской столице представитель Пентагона три дня. И за это время прошли по-настоящему продуктивные переговоры. В Министерстве обороны, МИДе и во Дворце Независимости.

С первых минут Александр Лукашенко подчеркнет: пусть последние годы сотрудничество между странами не развивалось, перспективы есть. Фундаментом может и должна стать экономика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет серьезный диалог по широкой повестке дня. Мы обсуждаем вопросы не только двустороннего сотрудничества Беларуси с западными государствами, Европейским союзом, особенно с Соединенными Штатами Америки, но очень важной является проблема безопасности в нашем регионе. Сбалансировать ситуацию здесь (имею в виду Украину, другие тенденции) без Соединенных Штатов невозможно. Я предлагал к урегулированию этого кризиса подключить Соединенные Штаты Америки. Время прошло – я оказался прав.

Что касается наших специфических вопросов, вы прекрасно понимаете, что мы не в восторге от того, что Североатлантический военный альянс себя активизировал в последнее время, мягко говоря. У нас это называется, и в России, и в других странах постсоветских – продвижение НАТО на Восток. И вы должны нас понять. Мы не можем на это не реагировать, потому что это происходит непосредственно у наших границ. Я не думаю, что НАТО собирается воевать не то, что против России, и даже против Беларуси. В нынешних условиях это невероятно и никому не нужно. Я верю в то, что Америка абсолютно хочет мирной, независимой Беларуси.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер курирует направления сотрудничества с Россией, Украиной, Евразией и Западными Балканами. Поэтому с нашим регионом знаком.

Майкл Карпентер, заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов Америки:

Позвольте искренне поблагодарить вас за теплые слова, а также за конструктивные и продуктивные встречи, которые я провел с представителями вашего Правительства, в том числе в Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел. Вы правильно сказали, что НАТО предпринимает определенные усилия и шаги по укреплению обороны своих участников. Но я лишний раз хочу отметить, что все наши действия носят исключительно оборонительный характер и пропорциональны всем задачам, которые сейчас ставятся. Очень важно, что сегодня мы начали диалог. Но также важно, что он проходит открыто.

Тот самый диалог вести можно и по экономическим вопросам. Шаги в этом направлении делаются. Вспомнить хотя бы 2014 год. Тогда в Нью-Йорке прошел Белорусский инвестиционный форум. Участие в нем приняли свыше 100 компаний, инвестиционные фонды и научные круги США. Интерес есть. Экономический форум (правда, на этот раз уже в Техасе) прошел и в этом месяце. Диалог Беларусь и США ведут по вопросам региональной безопасности.

Беларусь как нейтральную площадку для переговоров оценили. Майкл Карпентер не единожды называл Минские соглашения «дорожной картой по дипломатическому разрешению украинского конфликта».

Александр Лукашенко:

Мы очень ценим те оценки, которые высказываете в отношении Беларуси по поводу украинского конфликта. Я хочу вас заверить (прошу, передайте и своим руководителям Соединенных Штатов Америки), что мы всегда будем привержены этим принципам – принципам мира. Нам война не нужна в Украине. Потому что мы очень от этого страдаем. 160 тысяч беженцев сегодня с Украины находятся на территории Беларуси. И вы имейте в виду, что мы этим украинским гражданам предоставили равные права с гражданами Беларуси. И в приоритетном порядке мы их трудоустроили. Мы в детские сады, ясли отправили их детей, в школы за бесплатно их детей, которые достигли школьного возраста. Они имею право поступать в любые наши вузы на условиях граждан Беларуси. То есть мы отнеслись к ним по-человечески, мы понимали, что люди попали в беду. И вы должны знать, что с нашей земли, с нашей территории угрозы Украине никогда не было и не будет. Мы склонны проводить миролюбивую политику, сделать все для того, чтобы нормализовать ситуацию в Украине.

С начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях в нашу страну приехало 160 тысяч украинцев. За последнее время число вооруженных конфликтов в мире возросло. Ирак, Ливия, Сирия. В нашей стране на это отреагировали.

Изменения решили внести в проект Военной доктрины. Она станет ответом на современные мировые вызовы. В то же время главная черта новой редакции – преемственность документа 2002 года. К примеру, сохраняется оборонительный характер. Для Беларуси самое важное – сохранение целостности и суверенитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Наша военная доктрина исключительно оборонительная. Вы это должны четко понимать. Мы никогда ни на кого не будем нападать, применять оружие. Но вы должны прекрасно понимать, что как и вы, союзники в Североатлантическом альянсе, так и мы состоим в союзе с Россией и рядом других постсоветских государств. Я имею в виду ОДКБ. Мы тоже не скрываем нашей позиции в ОДКБ, она очень простая: какие бы у кого бы то ни были интересы, я имею в виду страны ОДКБ, за их пределами, мы никогда не будем воевать на чужой территории. Но я вам прямо скажу, как военному человеку, если кто-то попробует с нами воевать, мы, конечно, будем защищаться и выполнять свои союзнические обязательства с Россией. Но только на этом клочке земли.

И Беларусь, и Америка уверены: диалог нужно развивать. И развивать интенсивно.