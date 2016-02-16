Александр Лукашенко: Ряд должностных лиц оказались неподготовленными для руководства в современных условиях

Новости Беларуси. Никакие принятые экономические решения не должны негативно повлиять на социальную сферу. Вопросы развития социально-экономического комплекса обсуждали 16 февраля на совещании у Президента. Правительство уже внесло на рассмотрение и проекты правовых актов. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, радикальных реформ, которые не соответствуют курсу социального государства, быть не должно.

Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости - логическое продолжение всех недавних дискуссий Президента и Правительства относительно дальнейшего экономического курса страны. Условия для развития сейчас сложные во всем мире. Поручение Александра Лукашенко Правительству — выработать эффективную стратегию работы национальной экономики в складывающейся ситуации. Принципиальный вопрос — обеспечить баланс интересов общества и государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого отхода от того, что было обещано в период президентской кампании, быть не может. Слушайте, у нас что, война, у нас что, катастрофа, землетрясение, что мы должны вилять, меняя постоянно курс? Да, изменились условия, да, немножко будет сложнее. Но резать по живому людей, отбирая последние деньги из кармана у половины населения, никому не позволено. Из этого исходите. И мне ваши реформы совсем не нужны. Те, которые вы предлагаете. Мы должны создать нормальную жизнь для людей, функционирование государства и нашего общества. Вот, что нужно. А будут это реформы или еще что-то. А то вы вместо хлеба людям хотите дать некую реформу. Мы построили государство, а это какие еще реформы. Мы накормили народ, одели, обули их, создали все необходимое для жизни. Продолжайте совершенствовать материальное производство. И самое главное, создав продукт, продайте его. Вот что самое главное, вот и все реформы. Когда вы это сделаете, мы тогда посмотрим, на каком уровне будем находиться и в каких условиях работать. Может, этот разговор вообще исчезнет о неких реформах. Но реформы, которые идут в разрез с тем курсом, который мы с вами вместе обещали народу, неприемлемы. Это главный критерий, как бы ни было сложно. Главное – это человек.

Разработанная Правительством антикризисная программа состоит из 11 пунктов. Это такие традиционные позиции как увеличение экспорта, работа по импортозамещению, создание новых рабочих мест. И так далее по списку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основные направления работы ясны давно: экспорт, рациональное импортозамещение. Иначе говоря, ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом. И даже по тем позициям, которые мы производим у себя в стране. Таким образом мы на откуп кому-то отдали внутренний рынок и героически боремся за эти 3-5 млрд., которые отдали на внешних рынках. Разве это нормально?

Развитие малого и среднего бизнеса. Мне вот только что проект представили вместе с китайцами и другими - развитие комбикормовой промышленности и все, что получают из зерна. По-моему, 200 млн. в год окупаемость. Почти на 2 млрд. долларов проект. Так у нас же сырье для этого всего есть. Мы получим супер, мегапроект. И китайцы готовы предоставить под это кредиты и сами быть участниками. Более того, забирать весь продукт с этого комбината в Китай и продавать там по мировым ценам, по рыночным ценам. Какие могут быть еще разговоры о малом, среднем и прочем бизнесах? Надо доставать проекты и начинать работать.

Более того, мы договорились, что мы должны в этом году 50 тысяч рабочих мест. Расписали задания всем. Какие еще конкретные нужны вам задачи? 50 тысяч рабочих мест. Начиная от местных органов власти до Правительства. Всем расписано, сколько и где. И мне, по большому счету, не важно – это будет малый, средний или большой бизнес. Главное, чтобы человек был занят, чтобы он знал, куда ему идти утром и откуда возвращаться в семью вечером с заработанным рублем. Вот что сегодня главное. Вот и вся реформа. Дайте человеку работу, как я уже говорил, и спросите с него за эту работу, чтобы он все четко исполнял.

То есть другими словами. Задача в том, чтобы найти в таких привычных позициях как экспорт, импортозамещение и других дополнительные резервы. Найти и эффективно их использовать. Например, в производстве товаров — снизить себестоимость. Хотя бы на четверть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Их - туча. Мы идем и спотыкаемся на эти резервы, или об эти резервы. Как на республиканском отраслевом, так и на региональном и местных уровнях эти резервы нужно реализовать.

Имейте в виду, конкретная цифра – снижение себестоимости в 25%. Хоть умрите. И цифру эту снижения не удастся никому нарисовать. Пойдете под суд, если вы это попробуете сделать. У нас что нет возможности себестоимость сократить на 25%? Вы же посмотрите: мы в 10 раз отстаем от Западной Европы, имея лучшие цены на сырье и энергоносители.

Помимо Китая у Беларуси хватает стратегических партнеров в экономике. Тех, кто может и готов подставить плечо. Этот ресурс, конечно, необходимо использовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россияне, при всей их сложности, устами и премьера, президента России, с которым я дважды встречался на неделе, они прямо сказали: «У нас нет другого выхода, кроме как поддерживать Беларусь, потому что наши там интересы, мы во многом зависим от Беларуси». Возьмите хотя бы события, когда заблокированными оказались большегрузные автомобили на границе и по территории Украины, да и других стран. Мы провели серьезные переговоры с соответствующими должностными лицами Российской Федерации. Они были в теме. Но мы видим: некие разрывы в финансировании и так далее. Сказали: мы поможем. В плане «а»: рефинансирования, - и «б»: заимствования через этот Евразийский банк и так далее. Мы поможем.

Позитивный нормальные тренд на то, чтобы мы вместе, взявшись за руки, выходили из этой сложной ситуации. И мы выйдем из нее. Не такие были времена.

В экономике как в физике. Если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Несколько лет Беларусь находилась под санкциями. Это конечно затрудняло возможности привлечения зарубежных финансов в национальную экономику. Однако сейчас открывается широкое окно возможностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Евросоюзовцы молодцы. Они поняли, что есть моменты и вовремя надо отойти от этого глупого мышления и противостояния с Беларусью. Они приняли абсолютно удовлетворяющее нас решение. Поэтому давайте действовать по заимствованию у банков Евросоюза, по совместным проектам, по работе с Европейским банком реконструкции и развития, Инвестиционный банк в Европе, да и Всемирный банк это видит. Это большой, сильный сигнал для инвесторов в Европе, уже многие просятся в том числе и ко мне на прием. Поступили телеграммы и в Министерство иностранных дел, и в Администрацию Президента с желанием приехать и обсудить конкретные проекты. Мы открыты для этого. Поэтому в этом ключе надо шевелиться, надо начинать работать.

С экономическим ростом тесно связано качество управления. Тот случай, когда кадры решают все. В том числе успешно предприятие или нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ряд должностных лиц оказались неподготовленными для руководства в современных условиях. Поэтому нет и должного эффекта. Некая боязнь принятия самостоятельных решений стала общей порочной практикой. Якобы. Хотя я в это не верю. Никто никому не мешает принимать решения. Опять болтовня! Кто мешает руководителю принять решение производить в большем объеме качественную продукцию? Кто? Никто! Кто этому руководителю предприятия мешает продать эту качественную продукцию по максимально выгодной и высокой цене? Никто! Но когда этот руководитель спихнул продукцию на рынки и не получил деньги, конечно, с него придут и спросят! Это мое жестокое требование. А как бы вы хотели? Вот и вся боязнь. А если кто-то боится – это жулик, типичный жулик, который не принимает решения, потому что, видимо, не видит выгоды для себя. Или малохольный, малодушный человек, и ему не место в руководящем корпусе. Поэтому давайте закончим эти разговоры о боязни принимать решения. Принимайте! Даже если вы ошибетесь, не на собственный карман, вы всегда будете прощены. За ошибки не наказывают.

Рассмотренный сегодня пакет мер по решению проблем в экономике Правительству предстоит доработать в течение этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.