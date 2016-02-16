Новости Беларуси. 16 февраля впервые состоится заседание межведомственной экспертной группы в Центризбиркоме Беларуси. Перед ней стоит задача изучить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по совершенствованию избирательного процесса в стране.

Создать группу специалистов поручил президент. Помимо представителей ЦИК в нее вошли члены Национального центра законодательства и правовых исследований, обеих палат Парламента, Министерства юстиции, Министерства информации, а также Министерства иностранных дел.

Спустя месяц аналитической работы эксперты представят рекомендации либо предложения по той позиции, которую высказала ОБСЕ по итогам президентской избирательной кампании 2015 года в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.