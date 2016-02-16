Новости Беларуси. В Беларуси приложат максимум усилий для реализации рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по проведению выборов. Для этого в нашей стране создали специальную комиссию, которая состоит из 10 экспертов. Это парламентарии, представители профильных Министерств и Центризбиркома. В течение месяца специалисты детально изучат доклад ОБСЕ и определятся, какие изменения можно внедрить в жизнь.

Как отметили эксперты, рекомендации разноплановые. Некоторые носят концептуальный характер. Для их выполнения понадобится достаточно много времени. Более простые пункты будут отражены в документах уже к парламентским выборам, проведение которых запланировано осенью 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Экспертная группа проанализирует все рекомендации ОБСЕ, выделит те, которые можно будет применить на практике во время подготовки и проведения парламентских выборов, и эти предложения будут реализованы. Мы обратили внимание на то, что эти предложения в первую очередь направлены на повышение гласности и прозрачности избирательного процесса. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы эти предложения были реализованы в наикратчайшие сроки.

Следующее заседание межведомственной экспертной группы пройдет уже в начале марта. После этого предложения по усовершенствованию избирательного процесса поступят на утверждение главы государства. В ЦИК Беларуси подчеркнули, что готовы сотрудничать с ОБСЕ на уровне экспертов. Этому будет содействовать и отмена западных санкций.