Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассмотрят законопроект об утверждении новой военной доктрины на весенней сессии. Чтобы документ был принят, за него должны проголосовать две трети депутатов Палаты представителей.

Доктрина учитывает военно-политическую обстановку в мире, новые методы ведения боевых действий. Она носит оборонительный характер и нацелена на модернизацию военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Межуев, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Основные отличия от прежней редакции – это основные термины и их определения, что такое «крупномасштабная война», «локальная война», «незаконное вооруженное формирование и так далее». Также добавлена десятая глава. Это оборона сектора экономики и военно-технического сотрудничества. Данный законопроект подготовлен на основе Конституции Республики Беларусь, концепции национальной безопасности, международных договоров и норм международного права.

С учетом изменения военно-политической обстановки в мире, в европейском регионе, в связи с возникновением очага напряженности с соседней страной Украиной, а также ростом террористических организаций и экстремистских организаций, данный проект находит свое практическое воплощение по применению военной организацией государства как в мирное время, так и с учетом нарастания военной угрозы и в военное время.

Новую военную доктрину примут и в рамках Союзного государства Беларуси и России. Предыдущая редакция этого документа датирована 2001 годом. Она также будет составлена исходя из геополитической обстановки в мире.