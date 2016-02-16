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Белорусские парламентарии рассмотрят законопроект об утверждении новой военной доктрины на весенней сессии

16 февраля 2016 17:00
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассмотрят законопроект об утверждении новой военной доктрины на весенней сессии. Чтобы документ был принят, за него должны проголосовать две трети депутатов Палаты представителей.

Доктрина  учитывает военно-политическую обстановку в мире, новые методы ведения боевых действий. Она носит оборонительный характер и нацелена на модернизацию военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Межуев, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Основные отличия от прежней редакции – это основные термины и их определения, что такое «крупномасштабная война», «локальная война», «незаконное вооруженное формирование и так далее». Также добавлена десятая глава. Это оборона сектора экономики и военно-технического сотрудничества. Данный законопроект подготовлен на основе Конституции Республики Беларусь, концепции национальной безопасности, международных договоров и норм международного права.
С учетом изменения военно-политической обстановки в мире, в европейском регионе, в связи с возникновением очага напряженности с соседней страной Украиной, а также ростом террористических организаций и экстремистских организаций, данный проект находит свое практическое воплощение по применению военной организацией государства как в мирное время, так и с учетом нарастания военной угрозы и в военное время.

Новую военную доктрину примут и в рамках Союзного государства Беларуси и России. Предыдущая редакция этого документа датирована 2001 годом. Она также будет составлена исходя из геополитической обстановки в мире.

# Армия Беларуси # Александр Межуев

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