Александр Лукашенко рассказал об итогах встреч с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Сочи

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал об итогах своих недавних встреч с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, во время которых стороны подробнейшим образом обсудили многие проблемы и договорились вместе выходить из сложившейся экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается России, мы в ближайшее время на совещании будем рассматривать ряд предложений. Мы решили все вопросы, особенно в ходе встреч с Дмитрием Анатольевичем, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы подробнейшим образом обсудили многие проблемы, я об этом скажу. Все, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, по экономике, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России, премьер не только пообещали, но и приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно России, экономики Беларуси.