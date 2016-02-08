Совбез ООН ускорит работу над резолюцией по ужесточению санкций в отношении Пхеньяна

Совет Безопасности ООН ускорит работу над резолюцией по ужесточению санкций в отношении Пхеньяна. Это обсуждали на экстренной встрече Совбеза, созванной после того, как КНДР накануне объявила об успешном запуске баллистической ракеты-носителя со спутником на борту. Это произошло спустя всего месяц после объявленного Пхеньяном успешного подземного ядерного испытания.

Этот запуск стал нарушением уже действующих санкций, которые запрещают Северной Корее любую деятельность, связанную с ядерными технологиями. В поддержку резолюции Совета Безопасности ООН выступил Китай, а также еще 14 членов Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.