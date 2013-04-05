Александр Лукашенко рассказал о целях поездок в Индонезию, Сингапур и ОАЭ

Новости Беларуси. 5 апреля Александр Лукашенко посетил в Минске фабрику «Сукно». Там он ответил на вопросы журналистов. Один из них касался состоявшихся недавно визитов в Индонезию, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная их цель – поиск новых рынков сбыта нашей продукции на дальней внешне-экономической дуге, отметил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы едем туда с министрами, с руководителями предприятий, предлагая свои услуги. 220 или 250 млн человек в Индонезии, огромный рынок. И, как оказалось, они нуждаются в нашей продукции. И в калийных удобрениях, и в технике, и в продовольствии. Свидетельством тому являются соответствующие контракты. Это главная, если уже откровенно говорить, цель визита. Мы пробиваем на этой дальней внешнеэкономической, внешнеполитической дуге новые окна, через которые мы будем работать с этими странами.

Что касается Сингапура. Вы знаете, что это под 400 млрд долларов ВВП. Почти в семь раз больше, чем в Беларуси. Вот кусочек земли, один город. Богатейшая в финансовом отношении страна. И мы там себя проявили неплохо. К нам есть интерес. И их бизнес-круги едут к нам, мы – к ним, завязываются определенные отношения. Мы рассчитываем, что у инвесторов, а денег у них достаточно, появится интерес к Беларуси. Но себя надо представлять, в том числе и в Сингапуре. Это центр Юго-Восточной Азии, финансовый центр.

Что касается Эмиратов. То же самое могу сказать, только в заливе. Огромные финансовые ресурсы. И мы договорились, я очень хорошо знаю наследного принца, очень давно, и других шейхов, мы договорились о том, что мы им предложим 5-6 проектов. Если они согласятся, они придут и будут инвестировать. Деньги валяться не могут, в банках в том числе. Они должны работать. Им нужны проекты, хорошие проекты. Мы им предложим эти проекты. Сейчас идет проработка. Мы доведем до их сведения эти проекты.

Вот, если в общем говорить, цель моих поездок по Юго-Восточной Азии и району Персидского залива.