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Трамп заявил, что США введут пошлины в случае отсутствия сделки по Украине

30 июля 2025 15:16
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Трамп заявил, что США введут пошлины в случае отсутствия сделки по Украине-0

США намерены достичь договоренности с Россией об улаживании конфликта в Украине в течение 10 дней. В ином случае Вашингтон грозит введением импортных пошлин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание президента США Дональда Трампа.

Президент США также отметил, что не уверен, что такой шаг повлияет на Россию, желающую, по его мнению, продолжать военные действия.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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