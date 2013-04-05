Сотрудничество погранведомств стран Содружества обсудят 5 апреля в Ташкенте министры иностранных дел

Новости Узбекистана. Сотрудничество погранведомств стран Содружества обсудят сегодня в Ташкенте министры иностранных дел. В центре внимания – быстрое реагирование на угрозы пограничной безопасности, взаимодействие в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Кроме того, стороны обсудят взаимное признание документов о высшем образовании. Речь пойдет и о взаимодействии стран Содружества в области безопасности и борьбы с правонарушениями, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

На повестке дня заседания запланировано рассмотрение ряда вопросов. Среди наиболее значимых – обсуждение проектов соглашения о сотрудничестве пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности, о взаимодействии в борьбе с преступлении в информационной сфере, о взаимном признании документов о высшем образовании.