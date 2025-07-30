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У женщины в Индии обнаружена неизвестная группа крови

30 июля 2025 14:54
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У женщины в Индии обнаружена неизвестная группа крови-0

Врачи обнаружили уникальную группу крови, до этого не зарегистрированную в международной практике, у жительницы округа Колар в Индии. Об этом пишет РИА Новости.

Во время приготовления к операции на сердце у 38-летней женщины была установлена группа O Rh+, но ни один из донорских образцов не был с ней совместим. Дополнительные тесты выявили, что кровь пациентки была несовместимой со всеми образцами.

В поиске совместимого донора были протестированы 20 членов ее семьи – безуспешно. Тогда специалисты отправили образцы в британскую лабораторию, где через 10 месяцев выявили неизвестный антиген, который был назван CRIB.

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Фото: pixabay

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