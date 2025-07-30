Индия разочарована американскими пошлинами в 25%

США намерены с 1 августа ввести 25-процентные тарифы на товары из Индии, что вызывает разочарование в Нью-Дели. Аджай Сахай, глава Федерации индийских экспортных организаций, отметил, что ситуация сложная, но выразил надежду, что она будет прояснена в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, возможно, тарифы носят лишь временный характер и будут снижены после заключения торгового соглашения между странами. В настоящее время переговоры продолжаются, и индийская делегация несколько раз посетила Вашингтон. США намерены удвоить объемы торговли с Индией до 500 миллиардов долларов к 2030 году.

Президент Трамп объясняет свое решение высокими индийскими тарифами, малым оборотом на рынке между двумя странами и тесными связями страны с Россией, включая закупку военного оборудования и энергоресурсов. Пока временное соглашение не достигнуто, но обсуждения продолжаются.

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