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На Камчатке произошло активное извержение вулкана Ключевская Сопка

30 июля 2025 15:03
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На Камчатке произошло активное извержение вулкана Ключевская Сопка-0

На Камчатке произошло активное извержение вулкана Ключевская Сопка, высочайшего действующего в Евразии вулкана. Извержение случилось после мощного землетрясения, признанного самым сильным с 1952 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным специалистов-геофизиков, на западном склоне вулкана наблюдаются взрывы, свечение и лавовые потоки. Вулкан имеет форму конуса с кратером около 700 метров в ширину и многочисленными вторичными кратерами. Он находится в 30 км от поселка Ключи, где проживает около 4 500 человек.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Природные явления # Природные катаклизмы

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