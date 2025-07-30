На Камчатке произошло активное извержение вулкана Ключевская Сопка, высочайшего действующего в Евразии вулкана. Извержение случилось после мощного землетрясения, признанного самым сильным с 1952 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным специалистов-геофизиков, на западном склоне вулкана наблюдаются взрывы, свечение и лавовые потоки. Вулкан имеет форму конуса с кратером около 700 метров в ширину и многочисленными вторичными кратерами. Он находится в 30 км от поселка Ключи, где проживает около 4 500 человек.

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