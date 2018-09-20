Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран

У Чжао Лэцзи большой опыт работы на государственной службе. С октября 2017 года он секретарь Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, член Постоянного комитета Политбюро ЦК компартии Китая.

Новости Беларуси. Беларусь удовлетворена уровнем диалога с Китаем и настроена на дальнейшее тесное сотрудничество. 20 сентября об этом шла речь на встрече Президента с китайским гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визиты высоких гостей из КНР в Беларусь – не редкость. И Чжао Лэцзи особенно отметил личный вклад Александра Лукашенко в развитие белорусско-китайского сотрудничества. В мае наша страна принимала заместителя председателя Китая Ван Цишаня. Теперь вновь предметный разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пользуясь случаем, позвольте мне лично поздравить вас с назначением на столь высокие, ответственные партийные должности – члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В июне этого года в городе Циндао в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества я встречался с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, где мы объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества. Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали «железными братьями».

В мае мы принимали в Минске заместителя Председателя КНР товарища Ван Цишаня. Рад, что непрерывный диалог на высочайшем уровне продолжается, сохраняя глубину двусторонних отношений. Каждая встреча дает новый импульс в соединении развития наших стран во имя построения сообщества единой судьбы.

С точки зрения руководства Беларуси наши отношения интенсивны и всеобъемлющие, они динамично развиваются. И такой динамикой белорусская сторона удовлетворена. Естественно, что на этом длинном, очень сложном и тяжелом пути всегда будут нерешенные проблемы, задачи, которые надо будет реализовывать.

Мне очень важно было бы сегодня услышать ваше мнение по качеству нашего взаимодействия и направление его дальнейшего углубления в плане белорусско-китайского сотрудничества.