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Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Латвии. Какие темы обсудили?

24 марта 2020 11:19
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Новости Беларуси. 24 марта по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесён на более поздний срок. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с понимаем. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.  

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Латвии. Какие темы обсудили?-1

В преддверие личной встречи главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.  

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Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан. Между Беларусью и Латвией в данной сфере налажено конструктивное и тесное сотрудничество, благодаря чему тысячи людей имели возможность беспрепятственно вернуться домой.   

Александр Лукашенко выразил особую признательность коллеге за содействие в организации вывоза детей из санатория в Юрмале.   

# Беларусь-Латвия # Александр Лукашенко # Эгилс Левитс # Фотофакт

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