Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Латвии. Какие темы обсудили?

Новости Беларуси. 24 марта по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесён на более поздний срок. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с понимаем. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.