«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Новости Беларуси. В Сенице представили нового председателя Минского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал бывший первый заместитель главы Минского района Владимир Юргевич. Минский район – самый густонаселенный в стране. Почти 250 тысяч – это практически областной центр. И ежегодно население прирастает почти на 8 тысяч. Соответственно, требования для руководителя особенные.

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:

Обеспечить как жильем, так и инженерно-транспортной инфраструктурой. Мы в этом году, благодаря государственным программам, строим семь садиков на территории района, одну школу. Мы сейчас очень плотно работаем по разработке генеральных планов при столичных агрогородках крупных, где предусматриваем уже заранее размещение площадок для будущих каких-то производств или социальных объектов.

Нового руководителя представили и активу Смолевичского района. Андрей Ратомский – кандидатура единогласно утверждена местным Советом депутатов. На сессии присутствовал губернатор области. Перед новым председателем поставлена задача разобраться с кадрами, повысить зарплаты населения, усилить контроль строительства жилых домов в городе-спутнике.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

Времени на раскачку нет. Весна пришла, весна ранняя, влаги не хватает. Я все-таки по своей натуре и по призванию сельхозник. Помогали всегда и председателям сельских советов, вводили за счет хозяйства, строили в агрогородке объекты и детские площадки, все. Будем эту практику приживлять здесь.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для Минского района хорошая преемственность. Буквально с сегодняшнего дня, понимая и зная все проблемы района, он начинает двигаться вперед. Безусловно, это даст новый импульс в развитии региона. То же самое – Смолевичи – район, где сосредоточены значимые для страны проекты. Это город-спутник, один их самых быстро развивающихся городов-спутников. Район, где расположен индустриальный парк «Великий камень». То есть это еще один из мощных драйверов в развитии экономики.