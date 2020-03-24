Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем

Новости Беларуси. Беларусь и Китай настроены активизировать сотрудничество. Речь идёт, как о крупных проектах в экономике, так и гуманитарных связях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорили во время встречи Александра Лукашенко с послом КНР Цуй Цимином. Товарооборот Беларуси и Китая в 2019-м превысил 4,5 миллиарда долларов (что в эквиваленте составляет более 10 млрд рублей). При этом за год он вырос на 22 %. Сложная эпидемиологическая ситуация в последние месяцы отражается, в том числе на экономических связях, однако страны настроены выйти на положительную динамику.

Китай один из ключевых партнёров Беларуси. Среди крупнейших совместных проектов – индустриальный парк «Великий камень». К старту сейчас готовят также два масштабных строительных объекта. Китай поможет Беларуси возвести футбольный стадион по мировым стандартам и бассейн. Экономические отношения подкрепляют тесные политические связи. Между лидерами двух стран сложились дружеские отношения, в настоящее время прорабатывается возможность визита Председателя КНР в Беларусь. Александр Лукашенко на встрече с послом КНР обсудил борьбу с коронавирусом. Главные тезисы беседы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, нам никто и ничто не мешает, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения. То, что вирусы не повлияли на наше политическое сотрудничество, что в сфере дипломатии у нас все нормально, говорит о том, что вы сегодня здесь, во Дворце Независимости. Что касается торгово-экономического сотрудничества, я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была некая пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально. Но знаете, не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое, – в наших силах. И мы это сделаем. Потому что китайский и белорусский народы способны на добрые дела. Я прошу: передайте Председателю, моему другу, что мы его в Беларуси очень ждем.