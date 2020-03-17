МИД о закрытии границ: «Решения наших российских друзей основаны на неких абстрактных пропорциях»

Новости Беларуси. 17 марта официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос агентства РИА-Новости, прокомментировал решение российской стороны о закрытии границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обратил внимание, что на сегодня установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Остальные тоже завезены извне.

«Белорусы же пока никому его не «экспортировали».

«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей