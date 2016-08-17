Претенденты на место в парламенте продолжают агитацию, международные наблюдатели следят за ходом кампании

Новости Беларуси. Менее месяца остается до главного политического события года в Беларуси. В парламентской избирательной кампании продолжается этап агитации. А тем временем, растет число прибывших в Беларусь международных наблюдателей.

В Минске начинает работу группа представителей Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Уже состоялась их встреча с председателем ЦИК Лидией Ермошиной. А вот долгосрочные наблюдатели миссии ОБСЕ сегодня провели встречу в руководством Мингорисполкома.

Помимо группы аналитиков от этой международной организации, в Беларуси работает еще два десятка групп по два представителя в каждой. Одна из таких групп посетила сегодня телеканал СТВ: в рамках мониторинга наблюдатели знакомятся с работой средств массовой информации и использованием теле- и радиоэфира для агитации кандидатов в депутаты.

Наблюдатели отмечают разнообразие кандидатов. Это заявил в Могилеве специальный координатор ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси.

Кент Харстед, сециальный координатор ОБСЕ на парламентских выборах в Республике Беларусь, заместитель Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Эти выборы очень важны для Беларуси. Мы видим положительные изменения. Многообразие кандидатов. Будем наблюдать за ходом кампании.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы будем учитывать пожелания и предложения наших партнеров от ОБСЕ. Но в то же время мы будем жестко и строго руководствоваться избирательный кодексом Республики Беларусь.

За ходом кампании будут следить около 450 наблюдателей от ОБСЕ. 400 из них – краткосрочные, они прибудут в страну ко дню основного голосования. В настоящее время на 110 мест в нижней палате парламента претендует 522 кандидата в депутаты.

Накануне Могилевская областная избирательная комиссия удовлетворила жалобу одного из претендентов на парламентский пост по регистрации его кандидатом в депутаты.

Впрочем, претенденты на кресло в парламенте могут и сойти с дистанции, если будут выявлены нарушения в ходе агитации. Как отметила Лидия Ермошина, кандидат в депутаты может лишиться регистрации за клевету или подкуп избирателей. Одно из таких заявлений в ЦИК уже поступило, его направят для проверки. На одном из пикетов, как говорится в заявлении, якобы раздавались деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.