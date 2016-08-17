Парламентские выборы в Беларуси: портрет Автозаводского избирательного округа

Новости Беларуси. В Минске более четверти кандидатов в депутаты Палаты представителей – женщины. На место претендует 31 представительница прекрасного пола. Всего в округах столицы зарегистрировано 117 претендентов на депутатское кресло. Программа «Столичные подробности» продолжает знакомить минчан с 20 столичными избирательными округами. И сегодня – портрет Автозаводского.

Этот избирательный округ – центральная часть Заводского района. Его территория – одна из немногих в столице буквально выросла из тихих поселков и небольших деревень в городские жилые кварталы. Здесь 11 средних школ, гимназия, центр творчества детей и молодежи, 3 ВУЗа, 4 поликлиники и больница.

Для самых маленьких в округе построили 26 садиков. Так, для детей с ограниченными возможностями после ремонта распахнул свои двери 65-й ясли-сад. В распоряжении малышей – специальная мебель, зал ЛФК, гидромассажная и сенсорная комнаты. Всего здесь организовано 7 групп для дошкольников в возрасте от трех до восьми лет.

Татьяна Бирюкова:

Спасибо большое, что у нас есть такие садики после ремонта, которые создают нам все условия, чтобы оставить наших детей.

Большой подарок большому городу. Так, к Чемпионату мира по хоккею в Чижовке открыли многофункциональный спортивный комплекс, на аренах которого проводят матчи по хоккею с шайбой, соревнования по фигурному катанию, гимнастике, массовые катания на коньках. Здесь тренируются профессиональные спортсмены и занимаются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.

Наталья Мыслейко:

Построен такой спортивный комплекс. Есть молодежи, куда сходить. К спортивному комплексу «Чижовка-Арена» можно было бы еще добавить бассейн.

Еще один шаг навстречу жителям округа. В обновленном виде встретила своих пациентов 10-я городская клиническая больница. Изменился не только внешний вид медучреждения, но и технологическая начинка. Современное оборудование позволяет делать уникальные хирургические операции. Ежегодно за медицинской помощью к специалистам больницы обращается более 100 тысяч жителей со всех регионов республики.

В округе за последние годы занимательно улучшилась инфраструктура. Многие объекты находятся в шаговой доступности.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Автозаводском избирательном округе отдадут 65 тысяч 848 жителей.