Александр Лукашенко подтверждает большой интерес Беларуси к развитию отношений с Юго-Восточной Азией

Новости Беларуси. Президент подтверждает большой интерес Беларуси к развитию отношений со странами Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 апреля на встрече со спикером Парламента Сингапура Халимы Якоб. Визит такого уровня – первый в истории двусторонних отношений. Глава государства вспомнил свое посещение Сингапура в марте, когда президенты двух стран обсудили возможность прихода сингапурского бизнеса на белорусский рынок.

Это и город, и остров, и государство. Сингапур – самый большой порт в Юго-Восточной Азии и один из крупнейших в мире промышленно-финансовый центр. Символические налоги привлекают бизнесменов. Многие мировые компании размещают здесь свои штаб-квартиры. Экономики наших государств похожи. Более 70% производимой продукции поставляем на экспорт. Ставка – на развитие человеческого капитала, предпринимательства и высоких технологий.

Буквально месяц назад журналисты широко освещали государственный визит президента Беларуси в Сингапур. Говорили о развитии отношений между нашими странами. Несмотря на расстояние, связи укрепляются. Сейчас и на парламентском уровне.

В Национальном собрании Республики Беларусь еще в феврале сформировали рабочую группу по сотрудничеству с Парламентом Сингапура. Там этот орган законодательной власти, в отличие от нашего, однопалатный. Максимум 99 депутатов. Они создают законы, управляют государственными финансами и выполняют критическую либо обвинительную роль, чтобы проверять действия правящей партии и министерств. «Жизнь» каждого Парламента – 5 лет от даты его первого заседания после всеобщих выборов. С января 2013 года возглавляет сингапурский Парламент мать пятерых детей Халима Якоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я действительно рад Вас приветствовать здесь, большого борца за равноправие женщин, насколько я помню. Когда мы в Сингапуре встречались, у нас очень большая тема разговора была, по инициативе спикера Парламента, о роли женщины в Беларуси. Когда я рассказал о своем отношении к женщине и развитии женского движения, она это с восторгом восприняла. Я очень рад, что у нас позиции по этому большому вопросу совпадают.

Визит спикера Парламента Сингапура в Беларусь – первый в истории двусторонних отношений. Хотя дипломатическим связям более 20 лет.

Александр Лукашенко рассчитывает на положительный эффект сотрудничества двух стран. Президент подтверждает большой интерес нашего государства к развитию отношений с Юго-Восточной Азией.

Александр Лукашенко:

Я с большим удовлетворением вспоминаю свой визит в Сингапур. Мы действительно многому там научились. И я уверен, что Ваш сегодняшний визит в Беларусь послужит развитию наших отношений.

Мы очень активно работаем в регионе, в котором расположен Сингапур, Индонезия, и вообще в Юго-Восточной Азии. У нас большие интересы там. И, мне кажется, Сингапур, поскольку является воротами Юго-Восточной Азии, я очень надеюсь, что для Беларуси это был очень важный визит и наше сотрудничество с вами в перспективе даст очень большой положительный эффект.

Сегодня Сингапур занимает второе место среди 138 стран по уровню использования IT-технологий. Официальный Минск предложил сотрудничество в разработке модулей электронного Правительства. Прорабатывается вопрос и размещения ценных бумаг на финансовом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом векторы взаимодействия на будущее определены: торговля, инвестиции, промышленная кооперация, сельское хозяйство, наука, образование.

Халима Якоб, спикер Парламента Республики Сингапур:

Сингапур и Беларусь имеют дружественные отношения, которые еще больше укрепились во время Вашего визита в Сингапур. Хочу подчеркнуть, одним из ключевых направлений сотрудничества двух стран является экономическое. Также выражаю удовлетворение тем, что во время визита белорусской делегации в Сингапур состоялся бизнес-форум, были подписаны двусторонние соглашения и меморандумы.

Так, Беларусь и Сингапур намерены создать совместные предприятия по продвижению автозапчастей на рынки Азии. В свою очередь наша страна может стать для Сингапура идеальной площадкой для производства электроники. О конкретных проектах говорили 25 апреля на встрече двух спикеров в белорусском Парламенте.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы ждали этого визита. Мы придаем ему очень большое значение. Надеемся, что он будет результативным и явится еще одним важным импульсом в развитии наших двусторонних отношений и в развитии парламентских контактов. Межпарламентские связи и обмен опытом законодательной деятельности в ближайшее время должны быть одним из ключевых вопросов в белорусско-сингапурских отношениях.

Халима Якоб, спикер парламента Республики Сингапур:

И Беларусь, и Сингапур – это небольшие страны, поэтому они могут найти взаимный интерес. Есть много информации и ценного опыта, которыми могли бы поделиться Парламенты Беларуси и Сингапура.

Сингапурскую делегацию в ближайшие дни ждет очень насыщенная программа знакомства с Беларусью. В том числе планируется посещение Парка высоких технологий, исторических достопримечательностей в Несвиже, Национальной библиотеки.