Массовая акция протеста в Мадриде закончилась беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, 30 человек пострадали

Новости Испании. В Мадриде массовая акция протеста закончилась беспорядками. На улицы испанской столицы вышли десятки тысяч человек. Они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Пыл демонстрантов блюстители порядка тушили слезоточивым газом. Пострадали около 30 участников акции. 15 были арестованы.

Жители Испании недовольны высоким уровнем безработицы в стране. Они требовали отмены мер жесткой экономии, которая обернулась банкротством многих предприятий и, соответственно, потерей рабочих мест.

Сейчас в стране не трудоустроены 6 миллионов человек или свыше 27% граждан. Это худший показатель за последние несколько десятков лет. Люди месяцами стоят в длинных очередях на бирже труда, но устроиться на работу так и не могут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.