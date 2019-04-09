Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на заявление о выборах в Украине: «Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг»

Новости Беларуси. О технологиях и дисциплине в агропромышленном комплексе разговор шел на полях СПК «Логойский». Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы понимаем, кто за это должен отвечать». Александр Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве

Также в ходе поездки Президент откомментировал свое заявление о президентских выборах в Украине, которое глава государства сделал в ходе интервью турецкому информационному агентству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они же будут хвататься потом: куда там Лукашенко поехал, не успел вчера два слова про украинские выборы сказать – сегодня утром прочитал, думаю, лучше б не говорил. Я сказал то, что думаю.