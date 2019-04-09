Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на заявление о выборах в Украине: «Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг»

Новости Беларуси. О технологиях и дисциплине в агропромышленном комплексе разговор шел на полях СПК «Логойский». Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Также в ходе поездки Президент откомментировал свое заявление о президентских выборах в Украине, которое глава государства сделал в ходе интервью турецкому информационному агентству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они же будут хвататься потом: куда там Лукашенко поехал, не успел вчера два слова про украинские выборы сказать – сегодня утром прочитал, думаю, лучше б не говорил. Я сказал то, что думаю.
Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (говорят – прим. ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг. Неужели у вас душа не болит за этих несчастных украинцев? Мы же с ними сотрудничаем, сколько можно над людьми издеваться?
Зеленского этого «дубасить» начали уже и в России: актер, актер... А что, актер не может быть президентом? Ну Рейган был президентом, он же актер. А что решает в Украине президент без парламента? Это Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Еще как-то они там выкручивались. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом — прим.) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой, вы же видите.
На особом контроле Президента и вопрос обеспечения хозяйств топливом. После вмешательства главы государства проблему решили. В регионы направленно 50 тысяч тонн горючего.
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