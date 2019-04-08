Александр Лукашенко: «Я склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко»
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении международных конфликтов, нам выгоден мир как на западе, так и на востоке. Александр Лукашенко дал интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналист Али Джура начал беседу с международной повестки дня. Он поинтересовался причинами нынешнего напряжения на геополитической карте и мнением на сей счет белорусского Президента. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что горячими точками становятся государства, которые располагают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением, то есть те точки мира, где у глобальных игроков свой интерес.
Александр Лукашенко – в интервью турецкому информационному агентству: «Всё горит от главных мировых игроков»
Беларусь не относится ни к глобальным игрокам, ни к богатым ресурсами странам. Более того, многовекторная мирная политика соответствует нашему менталитету и вытекает из исторического опыта. Александра Лукашенко знают как миролюбивого политика, он нередко высказывался против вооруженного разрешения споров.
Турецкий корреспондент особо отметил вклад Беларуси в урегулирование ситуации на Украине. Сейчас у соседей как раз идет очередная избирательная компания. Недавно завершился первый тур президентских выборов. Свой прогноз, кто же одержит победу, Александр Лукашенко дал еще в начале марта, отвечая на вопросы журналистов во время «Большого разговора». По его мнению, украинский народ все же проголосует за действующего главу государства Петра Порошенко.
И сегодня турецкий корреспондент поинтересовался, не изменил ли свою точку зрения Александр Лукашенко после первого тура. Ведь промежуточную победу одержал Владимир Зеленский.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете: никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур – никто не решится предсказать. Я склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко. Я не буду заниматься какой-то аналитикой. Не буду сравнивать одного с другим.
Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг. К сожалению, я потерял с ним контакты. Вы его хорошо знаете. Это Михаил Саакашвили – президент Грузии. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), Конституцию поменял, еще что-то – начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах.
Я думаю, что Порошенко понимает: если он проиграет, чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его.
Я даже не знаю, что он должен пообещать украинцем в сложившейся ситуации, ему виднее. Чтобы не сидеть на крыше и не кричать оттуда, как было с общим нашим когда-то другом, он сделает все для того, чтобы победить. Я так считаю.
Результаты первого тура эксперты объясняют так называемым протестным голосованием. Ведь среди украинских избирателей бытует мнение, голосовать в этой избирательной компании не за кого. Александр Лукашенко в интервью турецкому журналисту высказал свое мнение на сей счет.
Александр Лукашенко:
У украинского народа нет выбора. Вот «плохой» Порошенко, непонятный Зеленский. Не за кого голосовать. Пусть меня простят украинцы, но я, как в какой-то степени украинец, хочу им сказать, если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен? Ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы.
Они наелись этих обещаний непонятных. Они много раз, рискуя, верили политикам, их поддержке, но все получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа – свидетельство тому, что нельзя рисковать. Надо идти на повторные выборы. Если не получается, если не за кого голосовать – повторные выборы. Мне кажется, это в очередной раз лучше, чем рискнуть, проголосовать, а потом горько расплачиваться 10 или больше лет.
Пусть меня простят украинцы, почему я высказывкаю это мнение, но я вам сказал, почему я его высказываю. Это не чужая нам страна. Она рядом, мы переживаем за украинский народ. Для меня – это моя страна. Где-то далеко – между Черниговом и Киевом – зарыты корни моих предков. Поэтому я на это так реагирую.
Информационное агентство «Анадолу» – крупнейшее в Турции. Создано в 1920 году. Сегодня это акционерное общество. Сам журналист Али Джура, кстати, хорошо говорит на русском. В настоящее время он руководит московским корпунктом агентства, а ранее представлял интересы «Анадолу» в Киеве. Интервью продолжалось около часа, корреспондент задал 11 вопросов. Темы в ходе разговора поднимались разные. Помимо мировой политики, обсудили двусторонние отношения Беларуси с Турцией.
Ожидается, что на следующей неделе Александр Лукашенко посетит эту страну с рабочим визитом. Приоритетными направлениями переговоров станут баланс наших торговых отношений, совместные инвестиции и проекты.