Александр Лукашенко: «Я склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении международных конфликтов, нам выгоден мир как на западе, так и на востоке. Александр Лукашенко дал интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналист Али Джура начал беседу с международной повестки дня. Он поинтересовался причинами нынешнего напряжения на геополитической карте и мнением на сей счет белорусского Президента. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что горячими точками становятся государства, которые располагают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением, то есть те точки мира, где у глобальных игроков свой интерес. Александр Лукашенко – в интервью турецкому информационному агентству: «Всё горит от главных мировых игроков» Беларусь не относится ни к глобальным игрокам, ни к богатым ресурсами странам. Более того, многовекторная мирная политика соответствует нашему менталитету и вытекает из исторического опыта. Александра Лукашенко знают как миролюбивого политика, он нередко высказывался против вооруженного разрешения споров.

Турецкий корреспондент особо отметил вклад Беларуси в урегулирование ситуации на Украине. Сейчас у соседей как раз идет очередная избирательная компания. Недавно завершился первый тур президентских выборов. Свой прогноз, кто же одержит победу, Александр Лукашенко дал еще в начале марта, отвечая на вопросы журналистов во время «Большого разговора». По его мнению, украинский народ все же проголосует за действующего главу государства Петра Порошенко.

И сегодня турецкий корреспондент поинтересовался, не изменил ли свою точку зрения Александр Лукашенко после первого тура. Ведь промежуточную победу одержал Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете: никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур – никто не решится предсказать. Я склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко. Я не буду заниматься какой-то аналитикой. Не буду сравнивать одного с другим. Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг. К сожалению, я потерял с ним контакты. Вы его хорошо знаете. Это Михаил Саакашвили – президент Грузии. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), Конституцию поменял, еще что-то – начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах.

Я думаю, что Порошенко понимает: если он проиграет, чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его. Я даже не знаю, что он должен пообещать украинцем в сложившейся ситуации, ему виднее. Чтобы не сидеть на крыше и не кричать оттуда, как было с общим нашим когда-то другом, он сделает все для того, чтобы победить. Я так считаю.

Результаты первого тура эксперты объясняют так называемым протестным голосованием. Ведь среди украинских избирателей бытует мнение, голосовать в этой избирательной компании не за кого. Александр Лукашенко в интервью турецкому журналисту высказал свое мнение на сей счет.

Александр Лукашенко:

У украинского народа нет выбора. Вот «плохой» Порошенко, непонятный Зеленский. Не за кого голосовать. Пусть меня простят украинцы, но я, как в какой-то степени украинец, хочу им сказать, если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен? Ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы.