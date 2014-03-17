Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений, затронувшие дипмиссии Беларуси за рубежом, вузы и местную вертикаль

Новости Беларуси. Президент сделал 17 марта ряд кадровых назначений. Изменения затронули дипмиссии нашей страны за рубежом, вузы и местную вертикаль. Главной темой разговора с руководителями исполкомов стало сельское хозяйство. Александр Лукашенко поручил не допускать иждивенчества на селе. Раскритиковал глава государства и кадровую политику на местах.

Обновляя состав местной вертикали, президент обязательно встречается с управленцами. Александр Лукашенко не просто просматривает личные дела, но интересуется: где трудились эти люди, с каким настроем идут на новое место, каких результатов уже достигли. Живое общение – такую информацию в сухой биографии не прочтешь.

В этот раз кадровые изменения затронули сразу нескольких областей. Так, главой Пинска стал Андрей Мулярчик. Новый руководитель Свислочского райисполкома теперь Владимир Онищик. Во главе Вилейки будет Виктор Кот. А Дмитрий Малашенко – глава райисполкома в Костюковичах.

На носу – посевная, поэтому в первую очередь глава государства ориентирует вновь назначенных на сельское хозяйство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мужики, одно только скажу: легкой жизни я вам не обещаю в ближайшее время. И себе, и ему – всем. Сельское хозяйство надо приводить в чувства. Мы не можем так финансировать и поддерживать село, как раньше. По разным причинам. У нас есть определенные обязательства и в Таможенном союзе. Так, Андрей Владимирович? Со временем мы должна свести поддержку примерно 10%. Поэтому на это надо ориентироваться.

Во-вторых, у нас уже наметилась некая тенденция к иждивенчеству. Мы же с вами работали в сельском хозяйстве, вы знаете: проси больше, дадут чуть меньше, еще чего-то там, и так далее. Не мне вам это объяснять. Поэтому нам с вами придется привести в чувства крестьян и ваши сельскохозяйственные кооперативы, чтобы они жили по средствам.

Именно руководители гор- и райисполкомов как никто знают, чем живут люди в небольших городках Беларуси. Александр Лукашенко считает, что председатель в районе должен стать ключевой фигурой, которая решает все вопросы. Он не должен делить жителей на «своих» и «чужих».

Александр Лукашенко:

У нас в районах появилось немало частных хозяйств, акционерных обществ, в том числе молокозаводы где-то, мясокомбинаты, еще какие-то предприятия и прочее. Везде есть руководители. Запомните: это ваша зона ответственности. Какое бы там предприятие не было. Частное, государственной формы собственности, акционерное общество. Вы за это отвечаете. Потому что там работают наши люди. Считай, ваши люди, за которых вы несете ответственность. Во-вторых, там налоговая база, налоги оттуда, а налоги – это жизнь государства.

Зачастую успех предприятия, а иногда и показатели целого района зависят от грамотных специалистов. Вот, в Костюковичах есть промышленный гигант. Цементный завод дает работу почти 2 тысячам жителей.

Дмитрий Малашенко, председатель Костюковичского райисполкома:

Конечно, нужно увеличивать объемы производства, и та готовая продукция, которую произвели, конечно, чтобы она была не на складах, а ее реализовать. Если будет производство продукции, конечно, будет продажа ее, значит будет финансовое благосостояние и предприятия, и наших жителей в районе.

Профессионалы на ключевых позициях решают все. Президент дал управленцам «зеленый свет» в кадровой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Запомните: начнете пересаживать с кресла в кресло, мы это заметим, мало не покажется. Но имейте в виду: мы девальвируем всю нашу работу, принижаем нашу работу, потому что чиновник, проваливший дело, спокойно переходит инженером по технике какой-то безопасности, а еще какую-то льносемстанцию возглавляет и еще что-то. Здесь бездельничал, вы его тихонько перевели на другую должность. Этого не должно быть. Кадры должны понимать: работаешь – честь и хвала, провалил по твоей вине – пожалуйста, мы не против того, чтобы ты работал, но если ты кроме метлы ничего не умеешь держать, бери метлу. Если мы это не искореним, мужики, будет то же самое, что коррупция. А в администрации надо постоянно контролировать, через помощников, через других, эти вопросы. Не только наверху, чтобы там вице-премьер уволенный не попал куда-то на руководящую должность (это мы проконтролируем, не вопрос), а вот везде по вертикали надо разобраться.

Отныне новые руководители в вузах страны. Президент согласовал назначение Алексея Егорова на должность ректора Витебского государственного университета. Руководить Сельскохозяйственной академией в Горках теперь будет Павел Саскевич. В кузнице аграриев рассчитывают на эффект от корректировки правил приема в учебные заведения.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, Академия наша на плаву. Или есть проблемы? Все-таки вложились в свое время прилично.

Павел Саскевич, ректор Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:

Благодаря государству, вашей поддержке в Академии создана уникальная материально-техническая база. И, в принципе, сейчас мы будем обращать внимание, обращаем, на качество подготовки специалистов.

Александр Лукашенко:

У вас нет и не будет, или будут проблемы с набором?

Павел Саскевич:

Мы надеемся, что у нас не будет проблем. Потому что усиленно работаем практически с каждым колхозом, председателями районов и соцсельхозпродами. В принципе, мы даже финансирование выделяли, чтобы каждую деревню наш преподаватель должен посетить, переговорить с ребенком, который уже готов определиться и поступать в аграрный вуз.

Александр Лукашенко:

Спортивные объекты, все это функционирует, то, что сделано?

Павел Саскевич:

Работает, спасибо. Все приезжают и восхищаются.

Кадровые изменения затронули дипмиссии нашей страны за рубежом. Так, Александр Лукашенко назначил Виталия Приму Чрезвычайным и Полномочным Послом в Непале по совместительству, а Владимир Воронкович теперь посол Беларуси в Республике Кипр по совместительству также.

Согласованы назначения заместителей в некоторые Министерства. Новые замы: в Минсельхозпроде – это Владимир Гракун, в Минспорта это Владимир Привалов, и в Минфине заместителем согласован Дмитрий Кийко.

Генеральный директор появился у «Белорусской атомной станции». Это Михаил Филимонов.

Обновился директорат на некоторых предприятиях. Президент согласился на назначение Александра Романовского главой Брестского ликероводочного завода. А Михаила Ангерчика – главой Молодечненского завода металлоконструкций.