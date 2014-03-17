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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с официальным визитом в Иране

17 марта 2014 08:40
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Новости Беларуси. Беларусь и Иран подтвердили готовность к наращиванию взаимодействия на международной арене. В Тегеране с официальным визитом находится министр иностранных дел нашей страны. Уже прошла встреча Владимира Макея с его иранским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства в области высшего образования, науки, культуры, спорта и туризма.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Иран

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