Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с официальным визитом в Иране

Новости Беларуси. Беларусь и Иран подтвердили готовность к наращиванию взаимодействия на международной арене. В Тегеране с официальным визитом находится министр иностранных дел нашей страны. Уже прошла встреча Владимира Макея с его иранским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства в области высшего образования, науки, культуры, спорта и туризма.