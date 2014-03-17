Референдум в Крыму: 96,7% избирателей проголосовали за присоединение к России. Киев результат не признает

Новости Украины. 16 марта в Крыму проходит референдум о государственном статусе полуострова. Жители региона выбирают между расширением полномочий Автономии в составе Украины и присоединением к Российской Федерации. В Симферополе находится корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Избирательные участки, а их по всему Крыму 1200, открылись в 8 утра по местному времени. Я напомню, сегодня жители полуострова определят статус Крыма, останется он в составе Украины или войдет в состав Российской Федерации на правах субъекта. А наша съемочная группа работает в Симферополе. Мы стали очевидцами: еще до открытия возле пункта голосования собрались толпы людей желающих отдать свой голос. Всего же проголосовать должны порядка 1,5 миллиона граждан полуострова. Любопытно, в 2012 году во время парламентских выборов в Верховную Раду Крыма явка была около 48%. Сегодня же, по разным социологическим опросам, эксперты прогнозируют, что более 80% крымчан посетят избирательные участки.

И вот первые данные на полдень из ЦИКа – уже проголосовало больше 44% населения. Это без учета данных по городу Севастополь. Напомним, город по-прежнему носит особый статус и ранее подчинялся напрямую Киеву.

В Крыму работает 135 международных наблюдателей из 23 стран мира. Это как представители европейских стран, так и США, Китая и, конечно же, России. И судя по первым официальным заявлениям международных наблюдателей, в частности депутата из парламента Испании, референдум легитимен, обстановка спокойная, никаких претензий пока нет. Насколько мне известно, это действительно так. Во всяком случае, информации о каких-либо серьезных ЧП не поступала. В милицию автономии не поступило ни единого заявления. С утра были небольшие проблемы на нескольких участках - на одном отсутствовал свет, на втором была небольшая задержка, связанная со сбором комиссии. Избирательные участки закроются в 8 вечера по местному времени. Результаты экзит-пола обещают озвучить практически сразу. Первая официальная информация об итогах голосования появится ближе к ночи.

Обновлено 16.03.2014 в 20.30

По последним данным явка на референдуме превысила 70%.

Обновлено 17.03.2014 в 13.30

В Крыму объявлены официальные результаты референдума. За вхождение в состав России, по данным Центризбиркома, проголосовало почти 97% избирателей. При этом явка составила 83%.

За ходом референдума следило более 100 международных наблюдателей из разных стран. В целом выборы прошли без нарушений. Эксперты сообщили, что у них был доступ ко всей нужной информации. Препятствий для осуществления контроля им никто не создал.

Тем временем в Киеве в очередной раз заявили, что считают крымский референдум нелегитимным. Результаты плебисцита отказываются принимать в США и Евросоюзе. Стороны заявили, что в данный момент идёт проработка пакета ответных мер.

При этом обстановка в Украине остается довольно напряженной. Так, митингующие в Харькове подожгли местный офис националистического движения «Правый сектор». Неспокойным воскресенье оказалось и в Донецке. Несколько тысяч человек собрались на митинг против действий нового правительства Украины.

В эти дни в Крыму работает корреспондент СТВ Анастасия Дехтяр. И вот последняя информация.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Добрый день! Этот день несомненно войдет в новейшую историю Крыма. Этого утра ожидали все крымчане и не только. За событиями с полуострова следят во всем мире. Такое заключение можно сделать хотя бы потому, как работают мои коллеги. Их приехало больше тысячи из разных уголков планеты.

Наконец стали известны результаты референдума. По официальным данным 96,7% проголосовало за присоединение к Российской Федерации. Это при том, что явка составила 83%. Это примерно 1 миллион 270 тысяч крымчан пришли на выборы из полутора миллионов, имеющих право голоса.

Надо сказать, что эти данные только по Автономии. В городе-герое Севастополе, городе с особым статусом, подсчет идет отдельно. Но и там явка колоссально высокая – почти 90%. 95,6% поддержали первый пункт - присоединение к России.

Нам удалось пообщаться с некоторыми международными наблюдателями и из США, и из Италии, Испании, Сербии, а так же России. Все они признают, что выборы легитимны и нарушений никаких не заметили.

Немножко восстановлю хронологию событий. Ночь выдалась бессонная. По подсчетам, 20 тысяч жителей Симферополя вышли на главную площадь столицы Автономии. Все они ожидали первых результатов. Уже ближе к полуночи на площади появился премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Он объявил, что референдум состоялся. Со сцены зазвучал гимн России.

Сегодня в Симферополе достаточно спокойно. Город, очевидно, укрепили дополнительными патрулями правоохранителей. А многие горожане, как мы слышали, уже над ними подтрунивают, называя их не милицией, а полицией.

На это время у меня все. Ждем дальнейшего развития ситуации.