Выборы в местные Советы депутатов. С 18 марта - досрочное голосование

Новости Беларуси. Мужчина за 30. Педагог или врач, учёный или работник сферы культуры – именно таких людей больше всего среди потенциальных народных избранников, если обобщить статистику. Впрочем, для избирателей важнее не средний портрет, а конкретные люди, которых придётся оценивать и отдавать предпочтение той или иной кандидатуре.

Алина Мартинович, председатель Петковичской участковой избирательной комиссии №21:

Вот наш избирательный участок №21. В помещении находится уголок избирателя, где имеется вся информация о кандидатах в депутаты.

Кто входит в комиссию, время её работы — все эти сведения уже должны быть размещены на участках. Сформированы и списки избирателей. Вот сюда отдать свой голос придут более тысячи человек из полутора десятков населённых пунктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже оборудованы места для досрочного голосования. Оно и волеизъявление в основной день могут проходить в разных помещениях. Главное, чтобы тайна выбора была соблюдена. Здесь, например, пока выделили изолированную комнату. А кабинки установят позже в просторном холле.

Сейчас самое время договориться о голосовании на дому, если физически тяжело прийти на участок. А где он расположен, уже должны знать все избиратели. Им доставлены приглашения на выборы. А также, впервые, буклеты с информацией обо всех кандидатах. Чтобы человек мог ещё до прихода на участок, заранее, сравнить и сделать выбор.

На места именно в сельских Советах претендует большинство кандидатов — почти три четверти. Это неудивительно, ведь именно на сельскую местность приходится более двух третей избирательных округов. А вот в Минске депутатских мандатов всего чуть более полусотни. Зато самый большой конкурс на них – по 4-5 человек.

В списках здесь около полутора тысяч человек. И это, в отличие от сельского участка, всего лишь из прилегающих микрорайонов. Завтра привезут урны и бюллетени, установят кабинки. И со вторника начнётся досрочное голосование. Уже зарегистрированы первые наблюдатели за его ходом.

Наталья Тавгень, член участковой избирательной комиссии №72 Советского района Минска:

На сегодняшний день у нас зарегистрировано 8 наблюдателей. Они из разных организаций, общественных объединений, трудовых коллективов и некоторых партий. Сегодня участки открыты для всех — и для избирателей, и для наблюдателей, и для всех жителей нашего микрорайона, которые могут приходить и задавать интересующие вопросы.

Много вопросов в нынешнюю кампанию вызвало новшество, что голосовать можно только по месту регистрации. Правда, студентам разрешили отдавать свои голоса по месту учёбы, а вот тем, кто, к примеру, живёт на даче, а зарегистрирован в Минске, нужно будет приехать в город.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

5 дней досрочное голосование, плюс 23 - день, как мы говорим, основного голосования. И за это время, наверное, с дачного участка можно приехать и проголосовать в Минске. Тем более, что и в городе, наверное, какие-то дела, кроме избирательных, найдутся у гражданина.

В целом, кампания проходит спокойно. В ЦИК поступают жалобы, но, в основном, не на организацию избирательного процесса, а по социально-бытовым вопросам, никак его не касающимся.

Николай Лозовик:

Например, в городе Барановичи жители одной из улиц заявили, что они не пойдут на выборы, потому что у них не заасфальтирована улица. Естественно, этот вопрос вне компетенции ЦИК. Мы эту жалобу перенаправили в Брестский областной исполнительный комитет.

У Центризбиркома, в свою очередь, есть претензии к некоторым кандидатам. Но с предвыборной гонки из-за нарушений никого не снимали. В основном, замечания касаются некорректного проведения пикетов. Кстати, больше всего агитировать на улице предпочитают в столице – здесь запланировано 7 тысяч мероприятий из 8 тысяч по стране.

Агитационная кампания в СМИ на сей раз проходит более разнообразно. Ведь кандидаты впервые могут использовать на это собственные средства, создавая избирательные фонды. В Минске возможностью воспользовались примерно половина кандидатов. Они могут и в газете место оплатить, и на радио эфирные минуты. Да и листовки печатать, оформляя по своему усмотрению. Вот здесь, например, не только информация о кандидате, но и полезные номера телефонов.

Михаил Ратьков, доверенное лицо кандидата в депутаты:

Отсюда нашим избирателям двойная выгода, чтобы они, кроме информации о кандидате, могли иметь информацию об организациях с телефонами нашего Советского района.

Ирина Живаева, корреспондент СТВ:

Менее недели остаётся кандидатам на то, чтобы стать как можно больше узнаваемыми и запомниться своим избирателям. Агитационная кампания продлится по субботу включительно. А в воскресенье - ровно через неделю - всем нам предстоит делать выбор.