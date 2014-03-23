Прямой эфир

Всем, кто впервые участвовал в выборах, вручили памятные сувениры

23 марта 2014 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Особенный этот день и для молодежи, впервые участвующей в выборах. «Избирательный» возраст наступает в Беларуси с 18 лет. Всем «дебютантам» участковые избиркомы вручили памятные сувениры. К выбору молодежь подошла ответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Минаев:
Голосовал первый раз, пришел с замечательным настроением. Чувствуется праздник, все танцуют, поют, все нарядные, веселые и красивые.

Владимир Сытых, председатель участковой избирательной комиссии №15 Гродно:
На нашем участке более 160  ребят, которые голосуют впервые. Конечно, это взрослое вступление в жизнь — 18 лет. Мы стараемся, чтобы для них это был праздник.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Избирательные участки посетили олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники
23 марта 2014 12:39

Избирательные участки посетили олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники

Звезды белорусской эстрады посетили избирательные участки с семьями
23 марта 2014 12:27

Звезды белорусской эстрады посетили избирательные участки с семьями

Николай Лозовик прокомментировал звонок от журналиста с вопросом «Зачем призывы «Все на выборы!»?»
23 марта 2014 11:47

Николай Лозовик прокомментировал звонок от журналиста с вопросом «Зачем призывы «Все на выборы!»?»