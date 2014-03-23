Всем, кто впервые участвовал в выборах, вручили памятные сувениры

Новости Беларуси. Особенный этот день и для молодежи, впервые участвующей в выборах. «Избирательный» возраст наступает в Беларуси с 18 лет. Всем «дебютантам» участковые избиркомы вручили памятные сувениры. К выбору молодежь подошла ответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Минаев:

Голосовал первый раз, пришел с замечательным настроением. Чувствуется праздник, все танцуют, поют, все нарядные, веселые и красивые.

Владимир Сытых, председатель участковой избирательной комиссии №15 Гродно:

На нашем участке более 160 ребят, которые голосуют впервые. Конечно, это взрослое вступление в жизнь — 18 лет. Мы стараемся, чтобы для них это был праздник.