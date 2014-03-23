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Избирательные участки посетили олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники

23 марта 2014 12:39
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Новости Беларуси. Избирательную эстафету поддержали и наши спортсмены: олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники. Не остались в стороне от избирательной кампании трехкратная паралимпийская чемпионка в зимних дисциплинах Людмила Волчёк и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Волчек, призер паралимпийских Игр:
Атмосфера очень благоприятная, очень интересная, хорошая, красивая. Это все-таки наше будущее. Хотелось для наших детей каких-то новых корректив, идей, законов.    

Николай Козеко,  главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Я думаю, что это освежит состав депутатов горсовета. Хотелось, чтобы молодых побольше было.

# Выборы в Беларуси

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