Избирательные участки посетили олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники

Новости Беларуси. Избирательную эстафету поддержали и наши спортсмены: олимпийские чемпионы, их тренеры и наставники. Не остались в стороне от избирательной кампании трехкратная паралимпийская чемпионка в зимних дисциплинах Людмила Волчёк и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Волчек, призер паралимпийских Игр:

Атмосфера очень благоприятная, очень интересная, хорошая, красивая. Это все-таки наше будущее. Хотелось для наших детей каких-то новых корректив, идей, законов.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Я думаю, что это освежит состав депутатов горсовета. Хотелось, чтобы молодых побольше было.