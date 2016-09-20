Александр Лукашенко призвал Россию определиться с будущим интеграционных проектов

Новости Беларуси. Вопрос будущего совместных проектов Беларуси и России поднял 20 сентября Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Президент отметил, что для нашей страны союзное строительство двух государств является приоритетом.

Однако сейчас необходимо определиться с исполнением заключенных договоров и взаимных обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скрывал и не буду в этом разговоре скрывать: слишком много проблем наметилось у нас в стране, слишком много критики в адрес не только интеграции на уровне двух государств, но и на уровне Евразийского экономического союза, да и СНГ. Хотя СНГ ту функцию, которую может выполнять, выполняет и движется теми темпами, которые мы задаем для СНГ. Главное – это, конечно же, Евразийский экономический союз и союз Беларуси и России.

Достаточно сказать, что в прошлом году торгово-экономические отношения наших государств были не на лучшем уровне. Более того, мы обвалились там процентов на 40. Печально, что в этом году даже к уровню прошлого, провального, года у нас с Россией за полгода товарооборот снизился еще на 10%. Это никуда нет годится. Мы всегда гордимся тем, что вот товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже.

Какая доходность Беларуси от этого? Практически никакой. Более того, мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но, понимаете, давления я не потерплю и белорусы тоже.

Наши товары при поставках в Россию блокируются, особенно продукты питания, которые Евросоюз закупает и готов закупать. Но в России они почему-то «некачественные». Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, какие), а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам – от Россельхознадзора и так далее. Они у нас три предприятия открывают для поставок – пять закрывают, пять открывают – шесть потом закрывают.

Идет неприкрытое давление. Я почему открыто об этом говорю? Потому что уже надоело, это уже через край, дальше так продолжаться не может.

Еще говорю это потому, чтобы вы понимали, на каком фоне мы сегодня говорим о дальнейшем развитии нашего союзного проекта. То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты, но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и Администрации Президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие, прежде всего в Евразийском экономическом союзе.

Если так будет продолжаться, зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи в так называемом правительстве в ЕАЭС. И какой результат? Зачем платить деньги на содержание в Москве, самом дорогом городе мира, высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали. Мы им найдем работу здесь, а то, что там будут приниматься решения, мы с ними согласимся, потому что их практически нет. Мы нарушаем то, о чем мы договорились.

Опять же, я это говорю не для того, чтобы поднять бурю возмущения. Нет, ни в коем случае. Но я еще раз говорю: скрывать это нельзя. Мы должны четко определиться: или мы идем на углубленную интеграцию государств, или нет. И самое главное: мы будем исполнять заключенные договоры и обязательства или не будем?

Хотелось бы, несмотря на это, услышать вашу точку зрения, как вы в Постоянном комитете это оцениваете, и как будем действовать дальше.

И просто вас попросить как человека, преданного нашему единству, более активно подключиться на уровне правительства и Президента России к отстаиванию наших общих интересов Беларуси и России. Я бы вас просил опираться на все возможности и как-то аккуратно, как вы это умеете делать, дипломатично все-таки россиян подталкивать к решению проблемных вопросов. В противном случае Высший госсовет, о котором мы будем сегодня говорить, выльется опять в какие-то препирательства, замалчивания.

А нам надо вперед двигаться, если мы проводим на уровне глав государств, правительств, высших должностных лиц такое заседание.

Возникающие разногласия между Беларусью и Россией не должны вредить отношениям. Об этом в разговоре с журналистами заявил Григорий Рапота и сказал, что накануне заседания Союзного Совмина необходимо решить проблемные вопросы.

В конце этого года или в начале следующего планируется и Высший госсовет Союзного государства.

В нем примут участие президенты Беларуси и России.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

У нас, естественно, возникают время от времени какие-то проблемы. Сейчас много пишут о вопросах цены на газ. Возникновение тех или иных проблем, естественно, всегда будет. Главное, чтобы оно не носило антагонистический характер, который может кардинально повредить нашим отношениям. Возникают вопросы с реэкспортом каких-то компьютеров по территории Беларуси, и много других. Наша задача, Постоянного комитета, как раз стараться содействовать решению этих вопросов.