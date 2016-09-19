Новости Беларуси. Реализацией первой Белорусской ядерной энергетической программы заинтересовалась Европейская комиссия. Делегация из Брюсселя 19 сентября прибудет в Минск.

Встречи в МИДе, Министерстве энергетики, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Госатомнадзоре будут предшествовать поездке в Островец.

Представители Еврокомиссии посетят площадку, на которой возводится Белорусская АЭС.

Основная цель зарубежных экспертов – оценка рисков и безопасности атомной станции. Так называемую систему стресс-тестов группа европейских регуляторов в этой сфере разработала после аварии на японской АЭС в марте 2011 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.