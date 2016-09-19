Александр Лукашенко: депутаты прошлого созыва должны быть востребованы

Новости Беларуси. Депутаты прошлого созыва должны быть востребованы. О трудоустройстве парламентариев, итогах их работы за прошедшие четыре года говорили 19 сентября во Дворце Независимости во время рабочей встречи Президента и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.

Новый созыв избран, поэтому задача предыдущего – достойно завершить свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый шестой созыв в овальном зале соберется 11 октября.

Также Александр Лукашенко и Владимир Андрейченко обсудили формат планируемой встречи депутатов пятого и шестого созывов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны и наградить людей, поблагодарить людей в связи с вашими предложениями, может, будут какие-то пожелания по трудоустройству уходящих депутатов из парламента, но не из политической жизни. Поэтому, думаю, там будет уместно, чтобы вы выступили, может быть, и сенаторов пригласим уходящих. И там выступит председатель нашей Верхней палаты. И обращение Президента к новому парламенту.

То есть надо подумать о форме проведения такого мероприятия, подумать серьезно с Администрацией Президента, чтобы такая форма стала традиционной. Уходящий парламент, новый парламент и общие вопросы. Поэтому отпадает необходимость с вами разговора о том, что сделано, что будет сделано. Но очень важно мне знать в нескольких словах (у нас 10-я сессия парламента), как готова эта сессия, потому что мы договаривались, что рассмотрим и вопросы бюджета. Возможно, у вас есть замыслы по новому составу парламента.

И важно сегодня обсудить вопросы, которые мы в другом формате не можем обсудить с вами.

Наверняка накопилось определенное количество вопросов и они требуют своего разрешения. Но самое главное, посмотрите, чтобы депутаты парламента уходящего были востребованы в жизни. Те, кто хочет еще работать, потому что там есть и возрастные люди, которые, может, уже и не будут работать, и не хотят работать дальше. А есть депутаты, которых мы просто потерять не можем.

И интересно же и будущим депутатам послушать, чем занимался парламент вчера, чем он будет заниматься завтра. Это не просто прийти и посидеть или пропустить сессию, не прийти. Такая, знаете, хорошая вольная работа. Это тяжелый труд. Поэтому в этом мой замысел в проведении такой формы встречи депутатов предыдущего парламента и будущего.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Третьего числа, уважаемый Александр Григорьевич, мы открываем заключительную сессию, на которой мы планируем рассмотреть порядка 20 вопросов.

Главный вопрос, конечно, это рассмотрение республиканского бюджета на 2017 год.

В рабочем порядке этот документ поступил в Палату представителей, мы уже провели заседание постоянных всех комиссий и расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету.

3 октября откроется осенняя сессия Палаты Представителей, где будет рассмотрено около 20 вопросов. Один из главных – проект бюджета. К этой работе приступят парламентарии прошлого созыва. Александр Лукашенко поручил депутатам подойти принципиально к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2017 год.

21 сентября состоится нулевое чтение финансового документа с участием премьер-министра и членов правительства.

Планируется, что в первом и втором чтении документ примут депутаты пятого созыва. Уже 7 октября в Овальном зале пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы подготовки сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Пройдет она в Беларуси уже в следующем году.

Владимир Андрейченко:

Это очень важное политическое мероприятие, в котором примут участие 57 государств мира, будет в Республике Беларусь порядка 700 человек участвовать в этом мероприятии. Есть поручение Президента также, чтобы это мероприятие прошло красиво, достойно, чтобы парламент Республики Беларусь провел необходимую организационную работу.