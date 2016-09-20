Проблемы изменения климата: в Минске собрались ведущие экологи со всей планеты

Новости Беларуси. В Минске 20 сентября собрались ведущие экологи со всей планеты. Тема, которая объединила ученых с мировыми именем, – проблемы изменения климата и роль в этом вопросе альтернативной энергетики.

В таком формате элита науки встречается уже в 86 раз. Среди тем сегодняшнего разговора также объедение наземных и спутниковых методов зондирования для мониторинга загрязнений в регионе Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Поль Лайнэ, глава Всемирной федерации научных работников:

Ученые, которые входят в состав нашей организации, являются специалистами в разных сферах. Как в гуманитарных, так и в точных науках. Сегодняшнее совещание организовано совместно с белорусскими учеными, и мы знаем, что ваши специалисты ушли далеко вперед в вопросах энергетики. И это, естественно, является центральным предметом для дискуссий.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Республики Беларусь:

Такое взаимодействие, этот форум – это новый шаг в этом сотрудничестве. Мы надеемся, что он будет материализован в рамках новых проектов, новых идей.